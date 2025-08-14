Numărul civililor uciși și răniți în Ucraina atinge în iulie 2025 cel mai ridicat nivel lunar din ultimii trei ani, raportează ONU

În luna iulie a anului 2025, potrivit estimărilor Organizației Națiunilor Unite (ONU), în Ucraina, în urma acțiunilor militare, au murit 286 de civili și au fost răniți 1 388. Astfel, numărul victimelor din iulie a fost cel mai mare din mai 2022, depășind și cel din iunie 2025.

„Pentru a doua lună consecutivă, numărul victimelor civile din Ucraina atinge un nou record în ultimii trei ani. Doar în primele trei luni după ce Federația Rusă a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei s-au înregistrat mai multe victime și răniți decât în luna trecută”, a declarat Danielle Bell, șefa Misiunii de monitorizare a drepturilor omului în Ucraina (HRMMU).

Potrivit misiunii de monitorizare a ONU, 98% dintre aceste persoane au fost ucise sau rănite pe teritoriul controlat de Ucraina.

Numărul victimelor atacurilor cu rachete și drone în iulie a scăzut față de iunie, dar a reprezentat totuși o majoritate relativă – 40%. În zona de front și în spatele frontului, după cum constată observatorii ONU, civilii mor sau sunt răniți cel mai adesea în urma bombardamentelor rusești și a atacurilor cu drone cu rază scurtă de acțiune.

Numărul ridicat de victime din luna iulie a continuat tendința de creștere constantă a numărului de victime civile în 2025, a declarat HRMMU. Numărul victimelor din primele șapte luni ale anului 2025 a fost cu 48% mai mare decât în aceeași perioadă a anului 2024.

„Indiferent dacă vă aflați într-un spital sau într-o închisoare, acasă sau la locul de muncă, aproape sau departe de linia frontului, dacă vă aflați astăzi în Ucraina, riscați să fiți uciși sau răniți de război. Riscul este semnificativ mai mare decât anul trecut și continuă să crească”, a spus Bell.

De când Federația Rusă a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei, HRMMU a documentat moartea a cel puțin 13 883 de civili, dintre care 726 de copii, și 35 548 de răniți, dintre care 2 234 de copii.