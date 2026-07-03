Numărul cazurilor de infecție cu Salmonella după un eveniment organizat la un hotel din Chișinău a crescut la 13: în total au fost afectate 59 de persoane

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) informează că, potrivit datelor actualizate, numărul persoanelor care au prezentat simptome în cadrul focarului de toxiinfecție alimentară înregistrat în rândul participanților la evenimentele organizate în perioada 22–26 iunie 2026, în incinta unei unități hoteliere din municipiul Chișinău, a ajuns la 59 de cazuri de boală.

Dintre acestea, 25 de cazuri au fost depistate activ în urma intervievării efectuate de către specialiștii ANSP.

„Din totalul persoanelor afectate, 20 de pacienți au avut nevoie de spitalizare, iar în prezent opt dintre aceștia rămân internați pentru îngrijiri medicale. Totodată, în urma investigațiilor de laborator efectuate până în prezent, la 13 participanți a fost depistată prezența bacteriei Salmonella”, potrivit ANSP.

Specialiștii ANSP, în colaborare cu reprezentanții ANSA, continuă desfășurarea anchetei epidemiologice pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii focarului și pentru identificarea exactă a sursei de contaminare.

„Probele prelevate de la personalul implicat în prepararea și manipularea bucatelor sunt negative. În același timp, probele din produsele alimentare utilizate, testele de salubritate, precum și restul probelor biologice colectate sunt în continuare în proces de investigare”, se arată în comunicat.

Echipa multidisciplinară formată din specialiști ai ANSP, Centrul de sănătate publică Chișinău și Subdiviziunea Teritorială pentru Siguranța Alimentelor Chișinău, au continuat măsurile de investigare epidemiologică în focar. Printre acestea se numără:

anchetarea epidemiologică a 179 de persoane participante la aceste evenimente, dintre care 128 au fost identificate prin aplicarea intervievării active;

inițierea supravegherii medicale a persoanelor cu semne clinice de boală;

sistarea activității blocului alimentar din cadrul unității hoteliere.

ANSP mai precizează că monitorizează permanent evoluția situației și informează că ancheta epidemiologică este în desfășurare.

ZdG a scris anterior că, pe 30 iunie, treisprezece persoane au fost internate la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”, având Salmonella, după ce au participat la un eveniment desfășurat la hotelul Radisson Blu Leogrand, unul dintre cele mai scumpe hoteluri din Chișinău. Informația a fost confirmată atunci pentru diez de reprezentanții spitalului și de una dintre persoanele internate.