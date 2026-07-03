Valentin Gaidarji a fost ales președinte al Adunării Populare a Găgăuziei

În cadrul ședinței extraordinare a Adunării Populare din Găgăuzia de vineri, 3 iulie, deputații au acceptat demisia președintelui interimar Nicolae Ormanji. Ulterior, Valentin Gaidarji a fost ales președintele Adunării Populare a Găgăuziei, relatează Nokta.

Chestiunea privind demisia lui Nicolae Ormanji din funcția de președinte interimar a fost primul punct pe ordinea de zi din 3 iulie. După câteva încercări de a-i accepta demisia, deputații au aprobat în cele din urmă cererea sa.

Imediat după aceasta a urmat alegerea noului președinte al Adunării Populare a Găgăuziei. O parte dintre deputați au boicotat procedura sau au părăsit sala: din cei 23 de deputați prezenți inițial în sală, doar 18 au participat la vot. Valentin Gaidarji a fost ales în unanimitate de toți cei 18 deputați care au votat.

După alegere, noul președinte al Adunării s-a adresat colegilor:

„În calitate de fiu al poporului gagauz, nu pot refuza. Am acceptat o provocare majoră. Cred că, împreună cu toți deputații, vom debloca situația și vom chema Chișinăul la dialog, pentru ca locuitorii noștri să poată participa la alegeri. Nu am venit pentru salariu, nu am venit pentru un post. Am venit ca fiu al poporului găgăuz, al cărui sânge clocotește când vine vorba de autonomie”, a spus Gaidarji, potrivit Nokta.

Cine este Valentin Gaidarji

Valentin Gaidarji este un om de afaceri din satul Carbalia, raionul Vulcănești, care face parte din Adunarea Populară a Găgăuziei din 2012. Nokta relatează despre legăturile lui Gaidarji cu structurile oligarhului fugar Ilan Șor, care, potrivit sursei citate, „nu sunt doar de natură politică, ci au un caracter financiar”.

Valentin Gaidarji este fondatorul companiei „Zegor Grup”, ce are ca principal tip de activitate importul și vânzarea articolelor sanitare. Anume această firmă a semnat un contract de sponsorizare cu asociația „Oguz Land” și și-a asumat să amenajeze „Gagauziyaland”, conform unei investigații TV8. Gaidarji a ajuns deputat din partea Partidului PACE, fondat de Gheorghe Cavcaliuc. Ultimul de asemenea este fugar, la Londra. PACE a participat alături de echipa lui Șor la protestele antiguvernamentale din toamna anului 2022.

Valentin Gaidarji a candidat și la alegerile parlamentare anticipate din iulie 2021, tot pe lista PACE, iar anterior a fost membru al PLDM.