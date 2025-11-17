Noi fraude prin preluarea controlului asupra telefonului de la distanță: „Victimele sunt contactate de persoane care pretind că sunt operatori de telefonie mobilă”

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) atenționează în privința unei noi fraude prin preluarea controlului telefonului de la distanță, prin diverse aplicații de mesagerie.

Potrivit CNPF, victimele sunt contactate prin aplicații de mesagerie (WhatsApp, Viber etc.) de către persoane care pretind că sunt operatori de telefonie mobilă.

Sub aceste pretexte, victimei i se solicită să întreprindă anumite acțiuni specifice legate de setările telefonului. Odată ce victima urmează instrucțiunile, escrocii reușesc să preia controlul complet și de la distanță asupra dispozitivului mobil.

Odată obținut controlul la distanță, infractorii au acces la tot ce se află pe telefon, inclusiv la:

Aplicațiile bancare și parolele salvate;

Mesajele SMS/E-mail necesare pentru codurile de autentificare (OTP);

Datele personale și contactele.

„Acest lucru le permite să efectueze tranzacții neautorizate și să extragă întreaga sumă disponibilă din conturile victimei”, avertizează CNPF.

Escrocii folosesc diverse scenarii pentru a convinge victima să colaboreze de urgență:

Optimizarea sau îmbunătățirea serviciilor (viteza internetului, calitatea semnalului);

Acordarea de asistență tehnică urgentă.;

Verificări de securitate obligatorii sau evitarea blocării contului/numărului de telefon;

Instalarea unei aplicații de suport tehnic sau de securitate (care este, de fapt, un instrument de acces de la distanță).

În acest context, Comisia Națională a Pieței Financiare recomandă:

NU instalați aplicații solicitate.

„Nicio instituție (bancă, operator de telefonie, autoritate publică) nu vă va cere să instalați aplicații de control de la distanță pentru a soluționa probleme.”

Încheiați imediat convorbirea.

„Dacă cineva vă solicită instalarea unei aplicații, acces la distanță sau schimbarea setărilor, opriți imediat apelul/conversația.”

Verificați independent: sunați operatorul de telefonie sau banca folosind numărul oficial de pe paginile web ale acestora, nu numărul de la care ați fost contactat.

Nu comunicați coduri de securitate, parole, coduri PIN sau coduri unice primite prin SMS (OTP) nimănui, indiferent cât de convingător pare pretextul.

„Dacă, totuși, ați oferit anumite informații și a fost preluat controlul asupra telefonului dvs., scoateți imediat cartela SIM din telefon, verificați soldurile la bancă și sesizați banca dvs. și Poliția (după caz)”, mai menționează CNPF.