Nicușor Dan a făcut o drumeție la reședința de la Condrița. Președintele României se află în R. Moldova alături de familia sa

Președintele României, Nicușor Dan, a mers dumunică, 10 august, împreună cu soția și cei doi copii la reședința de la Condrița. Acolo au făcut o drumeție în natură alături de Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate.

„Astăzi am făcut o drumeție în natură, iar copiii au fost cei mai încântați”, a scris Nicușor Dan

Potrivit News Maker, președintele României și președinta R. Moldova și-au făcut apariția, în după-amiaza zilei de duminică, la Festivalul Zemii din comuna Sipoteni, raionul Călărași. Într-un discurs rostit pe scena festivalului, Maia Sandu a precizat că Nicușor Dan se află pentru câteva zile în R. Moldova și i-a mulțumit acestuia pentru că a acceptat invitația de a participa la festivalul de la Sipoteni.

Nicușor Dan se află într-o vizită privată în R. Moldova. În seara zilei de sâmbătă, 9 august, a fost văzut, alături de șefa statului Maia Sandu la „Festivalul Lupilor”, organizat la Orheiul Vechi.

Aceasta este a doua vizită a lui Nicușor Dan în R. Moldova, de la preluarea mandatului de președinte al României în luna mai. Pe 10 iunie, acesta a avut o vizită oficială la Chișinău pentru a participa la întrevederi și evenimente publice.

Atunci, liderul de la Cotroceni a fost întâmpinat cu aplauze de zeci de oameni care s-au adunat în centrul capitalei.

După depunerea de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare, cei doi șefi de stat au fost înconjurați de zeci de oameni care au scandat „Vrem unire”, „Noi suntem români” și „Moldova e România”.