Nicușor Dan se află într-o vizită privată în R. Moldova. Acesta a fost surprins alături de Maia Sandu la un festival la Orheiul Vechi

În seara zilei de sâmbătă, 9 august, președintele României, Nicușor Dan a fost văzut, alături de șefa statului Maia Sandu la „Festivalul Lupilor”, organizat la Orheiul Vechi. Potrivit Fără filtre, Nicușor Dan se află în R. Moldova într-o vizată privată și nu are anunțate întâlniri oficiale.

Mai multe fotografii au apărut în spațiul public, în care apar cei doi președinți în mijlocul oamenilor de la festival.

Sursa: Fără filtre Sursa: Fără filtre Sursa: Fără filtre Sursa: Fără filtre Sursa: Sorin Obreja / Facebook

Aceasta este a doua vizită a lui Nicușor Dan în R. Moldova, de la preluarea mandatului de președinte al României în luna mai. Pe 10 iunie, acesta a avut o vizită oficială la Chișinău pentru a participa la întrevederi și evenimente publice.

Atunci, liderul de la Cotroceni a fost întâmpinat cu aplauze de zeci de oameni care s-au adunat în centrul capitalei.

După depunerea de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare, cei doi șefi de stat au fost înconjurați de zeci de oameni care au scandat „Vrem unire”, „Noi suntem români” și „Moldova e România”.