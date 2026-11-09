Nouă persoane, care ar fi estorcat bani de la pensionari, au fost reținute

Nouă persoane, care ar fi estorcat bani de la pensionari din state străine, sub pretextul investirii banilor de către aceștia în proiecte cu venituri rapide și mari, au fost reținute, informează Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) într-un comunicat.

Potrivit PCCOCS, grupul infracțional făcea uz de publicitate pe internet, în vederea atragerii persoanelor, preponderent în vârstă, ca să investească în acțiuni sau monede virtuale, prin intermediul unor platforme de investiții și tranzacționare create în prealabil.

Grupul infracțional era format din persoane care, ca să poată deveni escroci, erau testate la poligraf astfel încât coordonatorii să se asigure că acestea nu vor divulga informații despre schema de escrocherie.

Totuși, oamenii legii din Chișinău le-au deconspirat activitatea, camuflată sub paravanul unei companii cu denumire credibilă, care ar fi avut în echipă așa-ziși „experți financiari.”

Prin urmare, joi seara, 5 noiembrie, sub conducerea procurorilor PCCOCS, ofițerii INI și angajații „Fulger” au descins cu percheziții în centrul de apel al grupului infracțional investigat, unde au reținut 9 persoane – tineri și bărbați cu vârste cuprinse între 22 și 43 de ani, inclusiv presupusul lider al acestora. Majoritatea bănuiților sunt din Moldova – Chișinău, Cimișlia, regiunea din stânga Nistrului, iar o altă parte sunt din România și Ucraina.

Urmare a probelor acumulate, urmează ca procurorii PCCOCS să solicite judecătorului de instrucție aplicarea arestului preventiv, pentru continuarea obiectivă a investigațiilor penale și tragerea la răspundere a tuturor persoanelor care s-ar face vinovate de această schemă infracțională.