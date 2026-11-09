ASP a anulat 186 de rezultate ale examenelor auto de la începutul anului. De ce pot fi revizuite unele rezultate ale examenelor auto. Explicațiile Agenției

În ultima perioadă, mai mulți cetățeni au solicitat explicații privind anularea unor rezultate ale examenelor auto, inclusiv după eliberarea permisului de conducere. Agenția Servicii Publice (ASP) explică modul în care se desfășoară verificările și motivele pentru care pot fi adoptate asemenea decizii.

Potrivit ASP, procesul de examinare pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule reprezintă un domeniu expus unor riscuri sporite de fraudare, corupție și evaluare incorectă a competențelor candidaților.

Din acest motiv, ASP verifică selectiv înregistrările audio-video ale probelor teoretică și practică. Verificarea permite identificarea încălcărilor procedurii de examinare, a abaterilor neobservate sau nepenalizate corespunzător și a eventualelor tentative de fraudare.

ASP a enumerat încălcările care sunt constatate în urma verificărilor:

traversarea intersecțiilor la semnalul roșu al semaforului;

neacordarea priorității pietonilor sau altor vehicule;

efectuarea unor manevre periculoase;

intervenția examinatorului asupra comenzilor vehiculului pentru prevenirea unui accident.

Astfel, fiecare caz este examinat individual, în baza înregistrărilor și a celorlalte probe relevante. Persoana este informată despre procedură, poate prezenta explicații și probe, iar o eventuală decizie trebuie motivată în fapt și în drept și poate fi contestată în condițiile legii.

Agenția menționează că anularea rezultatului examenului și consecințele asupra permisului deja eliberat se stabilesc potrivit normelor aplicabile.

„O încălcare a procedurii de examinare nu presupune automat că persoana examinată a comis o faptă de corupție. Responsabilitatea candidatului și cea a examinatorului sunt analizate distinct”, a precizat ASP.

Persoana al cărei rezultat a fost anulat are dreptul să se programeze și să susțină din nou examenul, cu respectarea condițiilor prevăzute de legislație.

Potrivit datelor centralizate de ASP, de la începutul anului 2026, 27 176 de candidați au obținut calificativul „Admis” la proba practică. În urma procedurilor administrative de verificare au fost anulate 186 de calificative (aproximativ 0,68% din totalul calificativelor „Admis”).

În aceeași perioadă, 11 examinatori au fost eliberați din funcție sau excluși din procesul de examinare, potrivit evidențelor instituției.