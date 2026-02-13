Maia Sandu, prezentă la Conferința de Securitate de la Munchen. Va participa la un panel de discuții dedicat prevenirii și combaterii amenințărilor hibride

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, participă în perioada 13-14 februarie la Conferința de Securitate de la Munchen, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate securității globale. În marja conferinței, șefa statului va avea întrevederi bilaterale cu mai mulți omologi și oficiali de rang înalt, în cadrul cărora vor fi abordate subiecte ce țin de situația regională, cooperarea în domeniul securității și sprijinul pentru aderarea la Uniunea Europeană a R. Moldova, precum și pentru eforturile țării noastre de a crește reziliența, transmite Președinția, printr-un comunicat de presă.

Totodată, astăzi, 13 februarie, conform agendei, la ora 18:30, Maia Sandu va participa la un panel de discuții dedicat prevenirii și combaterii amenințărilor hibride, alături de prim-ministrul Regatului Suediei, Ulf Kristersson, președintele Serviciului Federal de Informații al Republicii Federale Germania, Martin Jäger, și președintele Comitetului Militar al NATO, Giuseppe Cavo Dragone.

În acest an, Conferința va reuni aproape 50 de șefi de stat și de guvern, precum și lideri ai principalelor organizații internaționale. Printre înalții oficiali care și-au confirmat prezența se numără președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cancelarul german Friedrich Merz, președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul Poloniei, Donald Tusk, președintele Ucrainei Volodimyr Zelenski, președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, secretarul general al NATO, Mark Rutte, președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, precum și președinta Băncii Europene de Investiții, Nadia Calviño.

Agenda reuniunii include discuții privind instabilitatea globală, provocările cu care se confruntă ordinea internațională bazată pe reguli, securitatea și apărarea europeană, viitorul relației transatlantice, revitalizarea multilateralismului, conflictele regionale și implicațiile de securitate ale progreselor tehnologice.



Rusia și războiul din Ucraina, subiecte principale la Munchen

Dincolo de Groenlanda, durabilitatea legăturii transatlantice, umbrela de securitate americană, războiul din Ucraina, dar și relațiile cu Rusia ar trebui să domine dezbaterile. Președintele francez, Emmanuel Macron, care merge și el la Munchen, a declarat, de exemplu, că dorește reluarea dialogului cu Vladimir Putin.

Deocamdată, acest dialog este unilateral între Washington și Moscova.

De asemenea, Marco Rubio a declarat că intenționează să se întâlnească cu Volodimir Zelenski la Munchen.

Declarația prim-ministrului canadian, Mark Carney, la Davos, care a estimat că ordinea mondială este „fracturată”, ar trebui să fie, de asemenea, în mintea tuturor, chiar dacă acesta și-a anulat călătoria din cauza masacrului de marți din Canada.

Conferința are loc cu câteva zile înainte de reuniunea inaugurală a „Consiliului de pace” al lui Donald Trump, prevăzută pentru 19 februarie la Washington, organismul creat de președintele american care nu se vrea un concurent al ONU, dar asta pare să fie.

Chiar și fără JD Vance, subiectul extrem de sensibil al libertății de exprimare în Europa va fi abordat, având în vedere prezența la Munchen a subsecretarului de stat pentru diplomație publică, Sarah Rogers.

Washingtonul conduce o ofensivă de amploare împotriva reglementării tehnologiei în Europa și a luptei împotriva dezinformării, pe care o consideră un obstacol în calea libertății de exprimare.

După Munchen, Marco Rubio se va deplasa duminică în Slovacia, apoi luni la Budapesta, pentru a-i transmite sprijinul lui Donald Trump premierului naționalist maghiar, Viktor Orban.

Alegerea Bratislava și Budapesta nu este, desigur, întâmplătoare, întrucât cele două țări sunt aliate apropiate ale lui Trump, pe care acesta le prezintă ca model pentru europeni.