Negocieri cu Ucraina: desfășurarea controlului comun pe teritoriul R. Moldova, în punctele de trecere a frontierei de stat Criva-Mămăliga și Mirnoe-Tabaki

Poliția de Frontieră a informat că la etapa actuală sunt în desfășurare discuții tehnice între autoritățile competente ale Republicii Moldova și ale Ucrainei, privind implementarea controlului comun pe teritoriul R. Moldova.

În acest sens, părții ucrainene i-au fost transmise proiectele Protocoalelor privind desfășurarea controlului comun pe teritoriul R. Moldova, în punctele de trecere a frontierei de stat Criva-Mamalîga și Mirnoe-Tabaki, care l-a moment se află în proces de examinare de către autoritățile de frontieră ale Ucrainei, se arată în comunicat.

Potrivit Poliției de Frontieră, semnarea Protocoalelor va fi posibilă după finalizarea negocierilor și definitivarea procedurilor necesare de către ambele părți.

Scopul principal al implementării acestui mecanism este consolidarea securității cetățenilor, fluidizarea traficului transfrontalier și asigurarea unor condiții sigure și eficiente la traversarea frontierei de stat, notează autoritățile.