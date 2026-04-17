„NATO nu se va destrăma, iar SUA își vor apăra aliații”, afirmă un ministru estonian

Estonia, stat membru NATO, nu are nicio îndoială că Statele Unite ar ajuta-o să se apere dacă Rusia ar ataca, a declarat ministrul său al apărării, Hanno Pevkur, pentru Reuters. Acesta a mai afirmat că Europa nu este pregătită să țină piept Moscovei de una singură.

Serviciile de informații estoniene au avertizat în februarie că vecina sa, Rusia, deja își face stocuri de muniție pentru viitoare războaie, după încheierea conflictului din Ucraina. Rusia a descris drept absurdități acuzațiile liderilor europeni potrivit cărora ar putea ataca NATO.

Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat în această lună că va retrage Statele Unite din alianță din cauza refuzului membrilor europeni de a trimite nave pentru a debloca Strâmtoarea Hormuz, lângă Iran. Alianța era deja zguduită de planurile sale de a prelua Groenlanda de la Danemarca, un aliat NATO.

Însă Hanno Pevkur, ministrul apărării din Estonia, a declarat pentru Reuters că nu are nicio îndoială că SUA ar veni în ajutorul țării sale dacă Rusia ar ataca.

„Da, am încredere în SUA și da, am încredere în toți aliații noștri”, a spus el în timpul unei vizite la Vilnius, capitala Lituaniei, joi, 16 aprilie.

El a afirmat că SUA au nevoie de Europa pentru capacitatea lor militară la fel de mult cum Europa are nevoie de SUA, astfel că „nu cred că NATO se va prăbuși”.

El a comparat tensiunile actuale din NATO cu o căsnicie de lungă durată: „Nu există 50 de ani fără probleme. Apar diferențe și dificultăți, iar acestea trebuie depășite.”

Totuși, ministrul a spus că Europa nu este pregătită, în acest moment, să se apere singură din punct de vedere militar.

„Suntem acolo unde vrem să fim? Nu. Toți (din NATO) trebuie să investim mai mult în apărare”, a spus el.

El a precizat că majoritatea membrilor NATO nu respectă acordul de anul trecut al liderilor alianței de a-și crește cheltuielile la cel puțin 5% din produsul intern brut (PIB), nivel cerut de Trump.

Estonia urmează să aloce anul acesta 5,1% din PIB pentru apărare, unul dintre cele mai ridicate niveluri din NATO.

Privind dincolo de Europa, Pevkur a spus că NATO ar trebui să se concentreze pe sprijinirea încheierii conflictului din Iran, argumentând că acest lucru ar permite Statelor Unite să își redirecționeze mai mult atenția către Ucraina.