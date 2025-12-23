Municipiul Bălți a fost desemnat „Capitala Tineretului” pentru anii 2026–2027 și va beneficia de un buget de peste 4 milioane de lei pentru activități și inițiative de tineret

Municipiul Bălți a fost desemnat Capitala Tineretului pentru perioada 2026–2027. Localitatea va beneficia de un buget de peste 4 milioane de lei pentru activități și inițiative de tineret prin programul „Capitala Tineretului 2026”, lansat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Tineret (ANT).

Conform comunicatului emis de MEC, beneficiari direcți ai programului sunt peste 10 mii de tineri din municipiul Bălți și din regiunea de nord.

„Aceștia vor beneficia, direct sau indirect, de oportunități de participare, formare și implicare comunitară. Activitățile încurajează implicarea tinerilor în viața comunității, dezvoltarea competențelor profesionale și digitale, educația nonformală, sănătate, cultură, voluntariat și antreprenoriat”, comunică ministerul.

Prezent la evenimentul de lansare a Capitalei Tineretului, Sergiu Gurin, Secretar de Stat la MEC a menționat: „Municipiul Bălți a demonstrat că are capacitatea și parteneriatele necesare pentru a transforma Capitala Tineretului într-un program cu impact real. Ne dorim ca acest titlu să ofere mai multe oportunități pentru tineri și o implicare mai activă a acestora în viața comunității”.

MEC scrie că municipiul Bălți dispune de 8 centre de tineret pentru copii și tineri, spații educaționale și culturale care vor susține implementarea programului și vor asigura accesul tinerilor la activități pe tot parcursul perioadei 2026.

Titlul Capitala tineretului a fost acordat în urma evaluării dosarului de concurs depus de autoritatea publică locală din Bălți, care a propus un program amplu de activități dedicate tinerilor, bazat pe parteneriate locale și pe nevoile reale ale tinerilor din municipiu și din regiunea de nord a țării, se arată în comunicatul de presă.