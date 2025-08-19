Moldova HiTech Park, primul parc de tehnologii avansate din R. Moldova va fi construit la Stăuceni

Primul parc de tehnologii avansate din R. Moldova a fost prezentat marți, 19 august, în cadrul unei conferințe de ministra ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED), Doina Nistor. Proiectul Moldova HiTech Park va fi „o platformă economică și tehnologică de importanță națională”, se arată într-un comunicat.

Potrivit MDED, Moldova HiTech Park este o investiție majoră în dezvoltarea economică durabilă a țării, care va genera locuri de muncă bine plătite, va susține educația universitară bazată pe competențe practice și va contribui la creșterea unei noi generații de antreprenori locali.

„Moldova HiTech Park este o investiție în Moldova europeană, modernă și sigură. Într-o lume în care rezultatele depind de oameni talentați, idei bune și capacitatea de a inova rapid, vrem să construim un loc care să țină talentele acasă și să le ofere condiții moderne pentru a crea, cerceta și dezvolta afaceri”, a declarat Doina Nistor.

Conform Ministerului, noul parc va deveni, astfel, „unul dintre pilonii principali ai unei economii moderne, având ca piloni principali tehnologia informației, inteligența artificială, securitatea cibernetică, prelucrarea datelor mari etc”.

„Noi am depășit deja etapa studiului de fezabilitate și am trecut la etapa de implementare. Mâine constituim societatea care va administra parcul, iar din septembrie se va propune oferirea titlului oficial de parc industrial. Cu MIDR suntem în colaborare pentru planificarea actelor de urbanism și modificarea nodului de drum ca să corespundă cerințelor parcului și Arenei Naționale din vecinătate. Cu acești pași siguri, Guvernul planifică demararea construcției din anul 2026”, a declarat directorul general al Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari.

Impact economic și educațional

Conform proiecțiilor, începând cu anul 2030, anul estimat al funcționării depline, Moldova HiTech Park va genera cel puțin 21.600 de locuri de muncă bine plătite în domenii de vârf precum IT, inginerie, servicii și cercetare medicală, microelectronică și industrii creative. Până în anul 2052, impactul economic net estimat este de peste 1,28 miliarde de euro.

În următorii zece ani, se preconizează formarea a peste 15.000 de specialiști prin parteneriate cu Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, precum și cu universități internaționale.

Valoarea investițiilor mobilizate se ridică la 200 de milioane de euro, fonduri care vor fi atrase prin Planul de Creștere al Uniunii Europene, cu participarea sectorului privat și a partenerilor de dezvoltare. Aceste resurse vor rămâne în țară și vor contribui direct la susținerea economiei naționale.

Parcul va fi dezvoltat pe un teren de 50 de hectare în comuna Stăuceni, în proximitatea municipiului Chișinău și a celor două universități partenere.

Configurația parcului va include birouri moderne, laboratoare, campusuri universitare, centre de conferințe și infrastructură destinată colaborării și inovării. Suprafața va fi organizată funcțional astfel:

60% – birouri și business IT;

15% – universități;

10% – producție high-tech;

5% – startup-uri și incubatoare;

5% – cercetare medicală;

5% – campus studențesc.

Astfel, parcul va funcționa în baza unui regim juridic special, instituit prin legea adoptată de Parlament la 10 iulie 2025. În perioada următoare, Guvernul urmează să adopte hotărârile pentru asigurarea funcționalității parcului și pentru lansarea procesului de construcție și organizare, estimat să dureze cinci ani.