Moldova HiTech Park a primit titlul de parc industrial. O investiție de 200 de milioane de euro pe 50 ha la Stăuceni cu finanțare europeană

Guvernul a aprobat astăzi, 1 octombrie, acordarea titlului de parc industrial pentru SRL „Moldova HiTech Park”, hotărâre elaborată de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) împreună cu Agenția Proprietății Publice, se arată în comunicatul de presă emis de MDED.

Parcul va fi creat pe o suprafață totală de 50 ha în comuna Stăuceni, în proximitatea municipiului Chișinău, iar prin hotărârea aprobată se transmite în administrare o primă suprafață de 24 ha, schimbându-se destinația din teren agricol în teren pentru construcții și amenajare.

Conform MDED, odată cu obținerea statutului de parc industrial, SRL „Moldova HiTech Park” va deține drepturile și obligațiile unei întreprinderi administratoare pentru a asigura operaționalizarea parcului prin: atragerea investițiilor și a rezidenților, dezvoltarea infrastructurii și asigurarea unui mediu competitiv pentru companiile inovative.

„Scopul parcului este transformarea economică și tehnologică a Republicii Moldova prin stimularea industriilor cu valoare adăugată și atragerea de investiții locale și străine. Prin dezvoltarea acestui parc, Guvernul urmărește consolidarea poziției țării noastre ca hub regional de inovație și tehnologie”, se arată în comunicat.

Investițiile vizează mai multe domenii:

inteligența artificială,

tehnologiile medicale (HealthTech),

energia verde (EnergyTech),

agricultura de precizie (AgriTech),

fintech,

robotică și inginerie avansată.

Impact economic și educațional

Anterior, MDED a oferit mai multe detalii despre parcul industrial. Conform proiecțiilor, începând cu anul 2030, anul estimat al funcționării depline, Moldova HiTech Park va genera cel puțin 21600 de locuri de muncă bine plătite în domenii precum IT, inginerie, servicii și cercetare medicală, microelectronică și industrii creative. Până în anul 2052, impactul economic net estimat este de peste 1,28 miliarde de euro.

În următorii zece ani, se preconizează formarea a peste 15000 de specialiști prin parteneriate cu Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, precum și cu universități internaționale.

Valoarea investițiilor mobilizate se ridică la 200 de milioane de euro, fonduri care vor fi atrase prin Planul de Creștere al Uniunii Europene, cu participarea sectorului privat și a partenerilor de dezvoltare. Aceste resurse vor rămâne în țară și vor contribui direct la susținerea economiei naționale, scrie MDED.

Parcul va fi dezvoltat pe un teren de 50 de hectare în comuna Stăuceni, în proximitatea municipiului Chișinău.

Configurația parcului va include birouri moderne, laboratoare, campusuri universitare, centre de conferințe și infrastructură destinată colaborării și inovării. Suprafața va fi organizată funcțional astfel:

60% – birouri și business IT;

15% – universități;

10% – producție high-tech;

5% – startup-uri și incubatoare;

5% – cercetare medicală;

5% – campus studențesc.

Astfel, parcul va funcționa în baza unui regim juridic special, instituit prin legea adoptată de Parlament la 10 iulie 2025. În perioada următoare, Guvernul urmează să adopte hotărârile pentru asigurarea funcționalității parcului și pentru lansarea procesului de construcție și organizare, estimat să dureze cinci ani.