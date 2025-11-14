Moldova a pierdut în fața Italiei cu 0-2, în penultimul meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026

Naționala de fotbal a R. Moldova a cedat în fața Italiei cu 0-2, în penultimul meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026, anunță Federația Moldovenească de Fotbal (FMF).

Au marcat Gianluca Mancini și Pio Esposito. Cartonașe galbene au primit jucătorii moldoveni Daniel Dumbrăvanu, Ioan-Călin Revenco și Mihail Ștefan.

„Am întâlnit un adversar organizat, ne-a fost dificil, dar până la urmă nu pot reproșa nimănui nimic. Vreau să felicit băieții pentru energia care au avut-o până la ultimul minut, dar avem și multe lucruri de schimbat. Felicit și echipa adversă, Italia, iar noi trebuie să ne refacem pentru că avem un alt meci în nici 48 de ore”, a declarat Lilian Popescu, selecționerul echipei R. Moldova, în cadrul conferința de presă de după meci.

Tricolorii vor încheia campania pe 16 noiembrie, pe stadionul „Zimbru” din Chișinău, unde vor întâlni reprezentativa Israelului. Meciul va începe la ora 21:45.

Sursa: fmf.md

Pe 10 septembrie naționala de fotbal a R. Moldova a suferit cea mai severă înfrângere din istorie, 11-1 cu Norvegia. Precedentul anti-record a fost un 8-0 cu Danemarca, în 2021.

Selecționerul Serghei Cleșcenco, care s-a concediat ulterior, a declarat după meci că rezultatul reprezintă „o rușine” și a precizat că își asumă vina pentru rezultat.