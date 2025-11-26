Modificări la mai mai multe acte în domeniul securității și sănătății în muncă: „Asigură transpunerea integrală a directivelor europene”

Guvernul a aprobat un proiect de modificare a unor acte normative în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), care asigură transpunerea integrală a directivelor europene și are ca scop „oferirea unui cadru mai clar pentru angajatori de aplicare a standardelor SSM, reducerea riscurilor de sancțiuni și neconformități, precum și creșterea competitivității companiilor moldovenești, prin alinierea la cerințele UE pentru acces în lanțurile internaționale de aprovizionare și pentru atragerea investițiilor”, după cum se arată într-un comunicat al Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Măsurile prevăd reglementarea amplasării monitoarelor de lucru și semnalizarea adecvată a locurilor de muncă unde există riscuri asociate utilizării substanțelor și amestecurilor chimice.

„Implementarea acestor măsuri va spori protecția angajaților la locul de muncă și va reduce costurile indirecte generate de accidentele de muncă — absenteism, fluctuație de personal, productivitate scăzută. Totodată, va oferi un avantaj economic direct pentru întreprinderi și va contribui la dezvoltarea unei imagini pozitive a angajatorilor care asigură condiții moderne, sigure și atractive pentru lucrători”, se explică în comunicat.

Astfel, vor fi efectuate modificări la trei acte normative: Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind semnalizarea de securitate; Hotărârea Guvernului nr. 819/2016 privind cerințele pentru lucrul la monitor și Hotărârea Guvernului nr. 353/2010 privind securitatea și sănătatea la locul de muncă. Prin acest proiect, Guvernul contribuie direct la reducerea accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale. Doar în anul 2024 au fost raportate 662 de incidente de muncă, inclusiv un număr semnificativ de cazuri grave și mortale în construcții, industrie și servicii.