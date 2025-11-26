DOC Dan Perciun, nemulțumit de o circulară emisă de autoritățile municipale: „Sistemul educațional are nevoie de parteneriate reale, nu de bariere birocratice suplimentare”. Reacția Direcției de educație

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport Chișinău a transmis școlilor o circulară care obligă instituțiile să ceară aprobări cu cel puțin 10 zile înainte pentru orice activitate extrașcolară — de la ateliere și evenimente culturale, până la activități sportive, artistice sau de voluntariat. Anunțul a fost făcut miercuri, 26 noiembrie, de către ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, care susține că „această abordare birocratică vine în contradicție directă cu eforturile” instituției pe care o conduce.

„În timp ce Ministerul lucrează la simplificarea fluxurilor și eliminarea hârtiei, unele direcții teritoriale continuă să adauge pe umerii școlilor noi obligații, noi aprobări și noi coordonări (…).

Această abordare birocratică vine în contradicție directă cu eforturile Ministerului Educației și Cercetării, care promovează constant reducerea poverii administrative și eliminarea procedurilor inutile care consumă timpul profesorilor, în loc să sprijine procesul educațional. Astfel de inițiative nu pot fi interpretate decât ca expresia unei tendințe disproporționate de control, care nu aduce valoare educației, ci dimpotrivă, limitează autonomia școlilor și încetinește dezvoltarea lor”, subliniază oficialul într-o postare pe Facebook.

Astfel, ministrul Dan Perciun a lansat un apel către toate direcțiile de educație.

„Este momentul să construim relații bazate pe încredere, respect și responsabilitate comună. Sistemul educațional are nevoie de parteneriate reale, nu de bariere birocratice suplimentare. Școlile trebuie sprijinite, nu împovărate. Elevii au nevoie de profesori și directori care să-și poată dedica timpul predării, nu completării de hârtii”, a declarat el.

În documentul publicat de Perciun se menționează că este „interzisă implicarea instituției de învățământ în activități care nu au fost aprobate de către Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Primăriei municipiului Chișinău, indiferent de natura sau amploarea acestora”.

Sursa doc: Dan Perciun/ Facebook

DGETS spune că urmărește „evitarea suprasolicitării elevilor”

De cealaltă parte, reprezentanții Direcției declară că documentul a fost transmis instituțiilor de învățământ general, „în strictă conformitate cu legislația în vigoare, pentru a asigura un management educațional responsabil, sigur și transparent”.

„(…) Este necesar să menționăm explicit că DGETS răspunde de realizarea procesului educațional conform Planului-cadru, aprobat la nivel național. Activitățile extrașcolare reprezintă activități complementare procesului educațional, neobligatorii, organizate în funcție de necesitățile instituției, interesul elevilor și posibilitățile logistice.

În acest sens, DGETS urmărește:

Evitarea suprasolicitării elevilor, în mod prioritar;

Prevenirea suprasolicitării cadrelor didactice, în spiritul respectării normelor de muncă și al menținerii calității actului educațional;

Asigurarea unui ritm echilibrat între activitatea curriculară obligatorie și ofertele extrașcolare suplimentare.

Desfășurarea activităților la nivel de instituție.

În cadrul activităților organizate în instituțiile de învățământ general:

Participarea este permisă doar persoanelor autorizate de DGETS;

Comunitatea educațională (administratori, cadre didactice, elevi) și părinții au fost atenționați despre obligația de a respecta acest criteriu;

Măsura urmărește prevenirea situațiilor de risc, protejarea elevilor, evitarea activităților neautorizate, precum și protejarea patrimoniului public al municipiului Chișinău.

Caracterul circularei

Menționăm că circulara emisă de DGETS nu restricționează inițiativele educaționale, ci:

Asigură desfășurarea lor în condiții legale, sigure și transparente;

Protejează interesele elevilor, cadrelor didactice și ale comunității școlare;

Previne activitățile neautorizate sau contra cost care pot crea riscuri sau pot afecta patrimoniul public;

Contribuie la un mediu educațional organizat, responsabil și conform cadrului normativ”, se spune în comunicatul Direcției.

Circulara a fost semnată pe 18 noiembrie 2025 de șeful adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport din municipiul Chișinău, Andrei Pavaloi.