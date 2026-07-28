Modificări la Legea vânătorii: Reguli mai stricte pentru combaterea braconajului, votate în prima lectură

Legislația privind protecția fondului cinegetic şi combaterea braconajului va fi modernizată. Parlamentul a susținut în prima lectură modificări la Legea vânătorii şi a protecției fondului cinegetic. Documentul stabilește reguli mai clare pentru ui/gestionarea fondului cinegetic și pentru combaterea vânătorii ilicite, oferind autorităților instrumente mai eficiente de intervenție, conform unui comunicat al Parlamentului.

Proiectul de lege introduce noțiunea de carnet de vânător, care va putea fi eliberat atât în format fizic, cât și electronic, în schimbul unei taxe de 660 de lei. Totodată, este completată definiția fondului cinegetic prin includerea speciilor de interes cinegetic și a habitatelor acestora.

„Vulpea și șacalul vor fi incluse în categoria speciilor pentru care pot fi aplicate măsuri de intervenție, iar tipurile de pagube recunoscute legal se extind, incluzând și pagubele aduse fondului silvic și animalelor domestice”, se arată în comunicat.

Proiectul mai prevede armonizarea terminologiei privind armele de vânătoare și extinderea noțiunii de vânătoare ilicită (braconaj). Astfel, vor fi interzise, printre altele, urmărirea animalelor cu vehicule de orice tip, inclusiv cu cele fără pilot, precum și și utilizarea dispozitivelor cu termoviziune și a aparatelor de vedere pe timp de noapte.

Conform Parlamentului, la elaborarea proiectului au participat specialiști din domeniul cinegetic, reprezentanți ai autorităților competente în domeniul mediului și al gestionării fondului cinegetic, precum și practicieni implicați în administrarea și monitorizarea resurselor cinegetice.

Proiectul urmează să fie examinat de Parlament în lectura a doua.