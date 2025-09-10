Modelul Cărții de rezidență și a documentelor de călătorie cu coduri noi, aprobat de Guvern

Din 1 ianuarie 2026, în R.Moldova va fi introdusă Cartea de rezidență – un nou document modern, care, potrivit unui comunicat al Agenției Servicii Publice (ASP), are un format capabil să asigure respectarea standardelor europene de securitate pentru actele de identitate. Modificarea în acest sens a Hotărârii nr. 522/2019 privind modelele actelor de identitate din sistemul național de pașapoarte a fost aprobat în cadrul ședinței Guvernului din 10 septembrie.

Cartea de Rezidență se va elibera străinilor cu drept de ședere, apatrizilor, refugiaților și persoanelor cu protecție umanitară, de către Inspectoratul General pentru Migrație. Documentul va fi produs de către Agenția Servicii Publice.

„Va avea forma unui card bancar, cu elemente avansate de securitate și date biometrice”, precizează ASP.

Documentul include semnătura electronică, „pentru acces rapid și sigur la servicii publice digitale”.

Tot din 2026, pașapoartele și documentele de călătorie vor avea coduri noi, conforme standardelor internaționale ICAO, ceea ce va permite verificarea mai rapidă și mai sigură la frontiere.