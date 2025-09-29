Misiunea de Observare Promo-LEX: Am reușit să demonstrăm că R. Moldova are în continuare democrație. Ziua de vot s-a desfășurat calm în majoritate secțiilor de vot

Șeful misiunii Promo-LEX, Nicolae Panfil a ieșit într-o conferință de presă privind prezentarea principalelor constatări și concluzii ale monitorizării scrutinului din 28 septembrie 2025.

„Vă felicit dragi cetățeni pentru activismul dumneavoastră la urne. (…) Am reușit să demonstrăm că R. Moldova are în continuare democrație, fie ea și o democrație electorală. Mai avem de lucru la unele aspecte ale proceselor democratice. Am reușit să facem față împreună: cetățenii, instituțiile responsabile de organizarea alegerilor, observatori, mass-media„, a precizat șeful misiunii Promo-LEX.

Nicolae Panfil a accentuat că ziua de vot s-a desfășurat „calm” în majoritate secțiilor de vot. „Totuși, știm că au fost incidente care au furat atenția publică, dar în majoritatea situațiilor, pentru majoritatea cetățenilor alegerile au fost obișnuite, fără excese”, a precizat acesta.

În cadrul conferinței presă șeful misiunii Promo-LEX a precizat că observatorii au constatat 24 de cazuri când urnele de vot n-au fost sigilate corect. „Nu vorbim de abateri grave, în loc de patru, au fost trei sigilii sau situații similare. Au fost constatate 120 de cazuri de întrerupere a procesului de filmare a operațiunilor electorale”, a declarat Nicolae Panfil.