Ministrul Energiei, despre folosirea stocurilor de securitate de gaze pentru diminuarea prețului pentru consumatori: „Nu sunt pentru a avea gaze un pic mai ieftine, ci ca să avem gaze în general, în cazuri excepționale”

„Nu pot fi folosite ca niște volume comerciale obișnuite, căci stocurile de securitate nu sunt pentru a avea gaze un pic mai ieftine, ci ca să avem gaze în general, în cazuri excepţionale”, spune ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a explicat de ce autoritățile nu vor folosi stocurile de securitate pentru a reduce impactul creșterii prețurilor la gaze asupra consumatorilor. Precizările au fost făcute după ce preşedintele interimar al S.A. Moldovagaz, Vadim Ceban, a venit cu o propunere în acest sens.

Conform lui Dorin Junghietu, stocurile de securitate sunt rezerva strategică a țării. Ele au fost cumpărate pentru situații în care aprovizionarea cu gaze este grav perturbată sau când temperaturile extrem de scăzute provoacă un consum foarte mare.

„Pentru gestionarea creșterilor bruște de preț există alte volume: stocurile constituite de furnizori în baza obligației legale de stocare. O creștere a prețului, chiar dacă are efecte serioase asupra populației și economiei, nu înseamnă automat o situație excepțională în sectorul gazelor. Legea stabilește criterii clare: de exemplu, reducerea importurilor cu peste 20% față de necesar sau temperaturi extrem de scăzute timp de șapte zile consecutive, care duc la un consum excesiv. Chiar și într-o asemenea situație, stocurile de securitate nu sunt folosite automat. Mai întâi trebuie aplicate soluțiile disponibile pe piață, iar utilizarea rezervei strategice poate fi decisă doar de organul competent pentru gestionarea crizelor. Ministerul Energiei monitorizează și evaluează permanent situația, dar nu declară de unul singur situația excepțională și nu decide singur eliberarea stocurilor. Faptul că aceste gaze au fost cumpărate anterior la un preț mai mic nu le schimbă destinația. Folosirea lor acum ar putea reduce temporar costul unor achiziții, dar nu ar elimina costurile. Rezerva ar trebui refăcută ulterior, posibil la prețuri mai mari. În același timp, consumatorii ar rămâne mai puțin protejați dacă, după acest prim șoc de preț, ar urma și o întrerupere reală a livrărilor. Republica Moldova are în stocurile de securitate 56,3 milioane m³ de gaze, o cantitate suficientă pentru doar aproximativ zece zile de consum în perioada de iarnă. Nu este un surplus, iar refacerea rezervei nu se poate face peste noapte, mai ales într-o criză, când gazele pot fi puține, scumpe sau dificil de transportat. De aceea, orice beneficiu temporar asupra prețului trebuie comparat cu riscul de a pierde capacitatea statului de a proteja consumatorii într-o situație reală de urgență. Deciziile privind securitatea energetică trebuie luate cu responsabilitate, pe baza legii și a unei evaluări complete a riscurilor, nu doar a efectului imediat”, se arată într-un mesaj publicat de Junghietu.

În iunie, a fost aprobată majorarea stocurilor de securitate de gaze naturale ale R. Moldova cu aproape 6,5 milioane m³, până la nivelul de 56,3 milioane m³ pentru sezonul rece 2026–2027.

Conform unui comunicat de presă, majorarea a fost determinată de consumul real mai ridicat înregistrat în iarna 2025–2026 și a modificat hotărârea de Guvern nr. 668/2022, prin înlocuirea valorii de 50,0 milioane m³ cu 56,3 milioane m³. Noul volum trebuia să fie constituit de către SA Energocom până la data de 1 octombrie 2026.

R. Moldova nu dispune de capacități proprii de înmagazinare a gazelor naturale, iar întreaga rezervă strategică, echivalentul a aproximativ 10 zile de consum de iarnă, este stocată în prezent în depozite din România și Ucraina, precum și în alte state din Uniunea Europeană și Comunitatea Energetică.

Obligația de constituire a stocurilor de securitate este reglementată de cadrul legal național și monitorizată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), fiind parte a mecanismului instituit după criza energetică declanșată de războiul din Ucraina.

Stocurile de securitate sunt distincte de stocurile comerciale și pot fi utilizate exclusiv în situații excepționale, la decizia autorităților competente. În sezonul rece 2025–2026, stocurile comerciale au fost utilizate aproape integral pentru acoperirea vârfurilor de consum, fără a fi afectate rezervele de securitate.

Totodată, într-un raport al Secretariatului Comunității Energetice, modul de constituire a stocurilor de securitate de către Republica Moldova este prezentat ca exemplu de bună practică în implementarea mecanismului de stocare, fiind recomandată altor state fără infrastructură proprie să urmeze modelul de constituire a stocurilor în țări vecine, la un nivel de cel puțin 15% din consumul național.

Din 1 septembrie tariful la gazele naturale a fost majorat de la 14,42 lei/m3 până la 20,3 lei/m3, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat noile prețuri reglementate propuse de S.A. „Energocom” pentru furnizarea gazelor naturale pentru consumatorii finali.