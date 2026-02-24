Ministrul Dorin Junghietu a avut la Washington întrevederi cu reprezentanții Băncii Mondiale și compania Carlyle Group, care urmează să preia activele Lukoil

În cadrul vizitei sale la Washington, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avut întrevederi cu reprezentanții Grupului Băncii Mondiale și cu cu reprezentantul Fondului de Investiții Carlyle Group, care gestionează global active în valoare de peste 400 de miliarde de dolari SUA, având în portofoliu inclusiv active de petrol și gaze în Europa.

Discuțiile s-au axat pe tranzacția de preluare de către Carlyle Group a activelor Lukoil International GmbH (LIG), și planurile de dezvoltare mai departe a activelor respective, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Energiei.

„Am reiterat poziția Guvernului R. Moldova prin care este salutată intenția companiei de a prelua în gestiune întregul business al LIG din regiune prin intermediul unei companii petroliere specializate. Ministerul Energiei urmărește îndeaproape evoluția procesului de aprobare a tranzacției respective de către Biroul OFAC al Trezoreriei Statelor Unite”, a menționat Dorin Junghietu.

Ministerul Energiei a scris că Dorin Junghietu a discutat cu reprezentanții Băncii Mondiale despre progresele și provocările privind proiectele finanțate in R. Moldova, Linia Independenței Energetice Vulcănești – Chișinău, Proiectul construcției de capacități de cogenerare de înaltă eficiență pe bază de motoare cu ardere internă pe gaz – 55MW, cât și despre opțiunile de finanțare și implementare a unei centrale de cogenerare noi pe gaz de 250MW (electric) și 180 MW (termic).