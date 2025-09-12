Ministerul Sănătății anunță că 28 de spitale au beneficiat de sisteme moderne de sterilizare: „O investiție de circa 60 de milioane de lei”

Pe 12 septembrie, la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău, a avut loc evenimentul de inaugurare a sistemelor moderne de sterilizare, instalate în 28 de spitale din țară. Potrivit Ministerului Sănătății, noile echipamente sunt esențiale pentru creșterea calității actului medical, protejarea pacienților și prevenirea infecțiilor nosocomiale.

Acest proiect a fost realizat în contextul implementării componentei Sănătate a proiectului „Răspuns de urgență la COVID-19 și sprijin pentru ÎMMM”, finanțat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, a constituit o investiție de circa 60 de milioane de lei.

„În total, au fost achiziționate: 29 de complexe de sterilizare, în valoare de peste 45 de milioane de lei, care includ: sterilizatoare cu abur (capacitate între 90 și 900 de litri), dispozitive automate pentru spălarea și dezinfectarea instrumentarului chirurgical (100-500 de litri/oră), sisteme automate de purificare a apei prin osmoză inversată (100-200 de litri/oră); 234 de recipiente medicale pentru sterilizare, în valoare de 1,6 milioane de lei; 40 de cărucioare medicale, în valoare de 400 de mii de lei, pentru transportul instrumentarului sterilizat”, potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății.

Totodată, din bugetul de stat au fost alocate aproximativ 12 milioane de lei pentru reparația și pregătirea spațiilor necesare instalării echipamentelor.

Instituțiile beneficiare sunt spitale republicane și raionale:

Institutul de Medicină Urgentă, Institutul Mamei și Copilului, Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”;

Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”;

Spitalul Clinic Bălți;

Spitalele raionale din Anenii Noi, Călărași, Căușeni, Hîncești, Cahul, Cantemir, Strășeni, Cimișlia, Ștefan Vodă, Leova, Fălești, Șoldănești, Ungheni, Nisporeni, Orhei, Drochia, Florești, Rezina, Rîșcani, Soroca, Telenești, Sîngerei și Glodeni.

Minsterul scrie că sterilizarea corectă și eficientă a instrumentarului medical este un element esențial pentru siguranța pacienților și a personalului medical.

„Aceste sisteme moderne nu doar că previn infecțiile intraspitalicești, dar și contribuie semnificativ la creșterea calității serviciilor medicale prestate. Este o investiție în sănătatea și siguranța fiecărui pacient”, mai scrie în comunicat.