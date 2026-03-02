Ministerul Justiției din România a propus o procuroră generală pe Cristina Chiriac, acuzată pentru că a ținut la sertar ancheta privind agresiunile sexuale comise de un fost episcop

Ministerul Justiţiei din România a anunțat luni, 2 martie, propunerile pentru funcţiile de conducere de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), scrie G4Media.

Cristina Chiriac este propusă de ministrul Justiției pentru șefia Parchetului General, Ioan Viorel Cerbu la DNA și Codrin-Horațiu Miron la DIICOT. Marius Voineag este propus adjunct al procurorului general, iar Alex Florența adjunct la DIICOT.

DNA Iași, serviciul teritorial condus de Cristina Chiriac – candidată la șefia Parchetului General, a avut în tot anul 2025 doar 3 rechizitorii trimise în judecată de cei opt procurori, potrivit bilanțului oficial al instituției. În cele trei dosare sunt vizați doi administratori de firme, un paznic și alte persoane fără ocupație. Nici un politician sau șef de instituție nu a fost vizat, potrivit aceluiași bilanț oficial.

Actuala șefă a DNA Iași, Cristina Chiriac, și-a depus candidatura la funcția de Procuror General. Procuroarea a devenit cunoscută în spațiul public pentru că în anul 2017 a ținut la sertar o anchetă privind agresiuni sexuale comise de episcopul de Huși, Corneliu Bîrlădeanu, pe numele de mirean Cornel Onilă. Dosarul a fost redeschis în anul 2019, în urma unei investigații de presă și a dus la condamnarea episcopului la 8 ani de închisoare.

Ioan Viorel Cerbu este în prezent adjunct al șefului DNA, Marius Voineag, iar Codrin-Horaţiu Miron este procuror şef serviciu în cadrul DIICOT – Serviciul Teritorial Timişoara.

Lista propunerilor pentru conducerile parchetelor:

procuror general – Cristina Chiriac;

adjunct al procurorului general – Marius Voineag;

procuror-șef DNA – Ioan Viorel Cerbu;

procuror-şef adjunct al DNA – Marinela Mincă;

procuror-şef adjunct al DNA – Marius Ionel Ștefan;

procuror-șef DIICOT – Codrin-Horaţiu Miron:

procuror-şef adjunct al DIICOT – Alex Florin Florența;

procuror-şef adjunct al DIICOT – Gill-Julien Grigore-Iacobici.

Propunerile motivate ale ministrului Justiţiei vor fi înaintate Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea emiterii avizului consultativ motivat.î

Potrivit legii din România, pot fi numiţi în funcţiile de conducere care fac obiectul prezentei proceduri de selecţie procurorii care au o vechime minimă de 15 ani în funcţia de procuror sau judecător.