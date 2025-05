Ministerul Afacerilor Externe al României: „În timpul alegerilor prezidenţiale vedem din nou semnele interferenţei Rusiei”

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al României (MAE), Andrei Ţărnea, a afirmat că, în timpul alegerilor prezidenţiale aflate în desfăşurare în România, se văd „din nou semnele interferenţei Rusiei . O campanie virală de ştiri false pe Telegram şi pe alte platforme de reţele sociale are ca scop influenţarea procesului electoral”, a arătat el, subliniind că autorităţile române au demontat ştirile false, potrivit News.ro.

El a adăugat că acest lucru „era de aşteptat, iar autorităţile române au demontat ştirile false”.

During Romania’s ongoing presidential elections yet again we see the hallmarks of Russian interference. A viral campaign of fake news on Telegram & other social media platforms is aimed to influence the electoral process. This was expected & 🇷🇴authorities debunked the fake news.