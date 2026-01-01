Un cetățean al R. Moldova și-a pierdut viața la Roma, ca urmare a unei explozii a materialelor pirotehnice

Un cetățean al Republicii Moldova și-a pierdut viața în urma unei explozii generate de materiale pirotehnice, la Roma, anunță Ministerul Afacerilor Externe.

Potrivit informațiilor preliminare furnizate de autoritățile italiene, victima este un bărbat în vârstă de 63 de ani, de origine moldoveană, care se afla în apropierea locului unde s-a produs deflagrația. În urma exploziei, acesta a suferit răni grave, incompatibile cu viața. Circumstanțele exacte ale producerii incidentului urmează să fie stabilite de instituțiile abilitate din Italia, ancheta fiind în desfășurare, potrivit MAE.

Ministerul a reiterat epelul către cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotare să manifeste maximă prudență și responsabilitate, să respecte legislația locală și normele de siguranță, în special în contextul utilizării materialelor pirotehnice, pentru a preveni producerea unor incidente grave.