La terapie intensivă, din cauza focurilor de artificii. Câte persoane au ajuns la urgență de revelion

O persoană a fost internată în Secția Terapie Intensivă a Institutului de Medicină Urgentă, în noaptea de revelion, după ce a avut de suferit de pe urma exploziilor provocate de focurile de artificii. A doua persoană care s-a adresat medicilor din aceleași motive a primit îngrijirile medicale necesare și a fost externată, urmând tratament ambulatoriu, informează instituția medicală.

De Revelion, la nivelul Departamentului de Primiri Urgențe de la Institutul de Medicină Urgentă s-au adresat 197 de pacienți, care au fost consultați și investigați de echipele medicale. Dintre aceștia, 35 de pacienți au necesitat spitalizare, în funcție de gravitatea afecțiunilor.



Cele mai multe internări au fost înregistrate în Departamentul de Chirurgie, cu 15 pacienți, urmat de Traumatologie și Ortopedie, cu 8 internări. De asemenea, în Neurologie și Neurochirurgie au fost internați câte 5 pacienți și 2 pacienți în Departamentul Anestezie și Terapie Intensivă.



Totodată, la Unitatea de Primiri Urgențe s-au prezentat 4 pacienți victime ale unor agresiuni. După efectuarea consultațiilor și a investigațiilor necesare, aceștia nu au necesitat spitalizare, fiind externați și urmând să fie monitorizați ambulatoriu, sub supravegherea medicului de familie.

