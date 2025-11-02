Mihail Latîşev a devenit medaliat la Campionatului European de Judo U23, competiție găzduită în premieră în R. Moldova

Pe 1 noiembrie, judocanul Mihail Latîșev, angajat al Poliției de Frontieră, a urcat pe podiumul Campionatului European de Judo U23 — ediție găzduită în premieră în R. Moldova.

Judocanul Mihail Latîşev (90 kg), în finala de la Chişinǎu, a fost învins în timpul suplimentar de georgianul Georgi Jabniashvili. Sportivul originar din Bălți a repurtat victorii cu sârbul Miljan Radulj, croatul Lovre Mrkovic, azerul Vugar Talibov și germanul Lasse Schriever, potrivit Olympic Moldova.

Mihail Latîșev, în vârstă de 21 de ani, a câștigat medalia de aur la ediția trecută a Campionatului European U23.

„În spatele medaliei stau nenumărate ore de pregătire, sacrificii și o motivație limpede: să reprezinte cu demnitate țara și instituția pe care o servește. Din numele întregii echipe a Poliției de Frontieră, îi aducem felicitări lui Mihail Latîșev și aprecierea pentru modul în care a dus, cu profesionalism și respect, numele instituției pe podiumul european”, potrivit comunicatului Poliției de Frontieră.

Competiția a reunit 308 sportivi din 37 de țări, iar Mihail a reușit să se claseze pe locul II, oferind încă o demonstrație clară că perseverența, disciplina și munca riguroasă pot transforma ambiția în performanță reală, a scris Poliția de Frontieră.