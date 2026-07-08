Meteorologii anunță ploi cu descărcări electrice. Ce temperaturi sunt prognozate pentru ziua de miercuri

Pentru ziua de miercuri, 8 iulie, meteorologii prognozează maxime de până la 31 de grade Celsius și ploi cu descărcări electrice, local averse puternice. Vântul va sufla din nord-vest, cu intensitate slabă până la moderată.

Conform informațiilor publicate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM), în centrul țării sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice și temperaturi de până la 27 de grade Celsius.

În nordul țării, meteorologii prognozează, de asemenea, ploi și maxime de până la 22 de grade Celsius.

În sudul R. Moldova, temperaturile vor urca până la 31 de grade Celsius.