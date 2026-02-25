Membra internațională a Comisiei de evaluare a procurorilor, Saskia de Vries, și-a depus cererea de demisie la Parlament

Membra internațională a Comisiei de evaluare a procurorilor, Saskia de Vries, a depus o cerere de demisie la Parlament. Membra Comisiei urmează să-și finalizeze activitatea la 1 mai 2026, informează Comisia de evaluare a procurorilor.

„A fost o onoare să fac parte din Comisie și privesc în urmă la ultimii doi ani ca la o experiență interesantă, dar și provocatoare, în care am ajuns să admir eforturile Republica Moldova de a deveni parte a Uniunea Europeană, un demers sortit succesului”, se arată în cererea de demisie.

Comisia scrie că pentru a asigura continuitatea și buna desfășurare a procesului de evaluare, până la data retragerii, membra internațională va duce la bun sfârșit cazurile pentru care a fost desemnată raportor. De asemenea, Comisia a convenit un mecanism intern de organizare a activității, menit să prevină orice impact asupra evaluărilor aflate în curs.