Maia Sandu, despre nominalizarea la Premiul Nobel pentru Pace: „Ucrainenii sunt oamenii care merită Premiul. Ei își sacrifică viața pentru pace”

Președinta Maia Sandu a declarat joi, 5 februarie, în cadrul emisiunii de la TV8 „Cutia Neagră” că nu se pregătește să fie câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace, dar apreciază că a fost nominalizată. Totuși, șefa statului a declarat că ucrainenii sunt cei care merită acest premiu.

„Sunt recunoscătoare pentru faptul că oamenii urmăresc țara noastră, că apreciază curajul și reziliența noastră, dar sunt mulți oameni nominalizați pentru acest premiu. Astăzi m-am uitat la ucrainenii care au revenit acasă din Rusia și aceștia sunt oamenii care merită Premiul Nobel pentru Pace. Sunt oamenii care își sacrifică viața pentru pace, pentru că ei doresc să readucă pacea în țara lor, în satele lor, în orașele lor și pe continentul nostru”, a declarat președinta.

Declarațiile președintei vin în contextul în care joi, 5 februarie, Ucraina a făcut un schimb de prizonieri cu Federația Rusă, de 157 la 157. Zelenski a menționat că majoritatea ucrainenilor întorși se aflau în captivitate rusă încă din 2022.

„Schimbul de astăzi a avut loc după o lungă pauză și este foarte important că a fost posibil să fie implementat. Fără determinarea soldaților noștri, astfel de schimburi ar fi imposibile, așa că fiecare rezultat al unităților noastre este ceea ce susține și oferă oportunitatea de a-i întoarce acasă pe ucraineni din Rusia. Să continuăm să lucrăm pentru a elibera poporul nostru din captivitate. Trebuie să-i întoarcem și cu siguranță îi vom întoarce pe toți”, a scris Zelenski.

Maia Sandu a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace de parlamentarul norvegian Arild Hermstad, „pentru eforturile sale de a apăra democrația în fața tentativelor de influență și destabilizare ruse, inclusiv atacuri cibernetice, dezinformare și presiuni politice”.

El a subliniat că R. Moldova a fost supusă unor tentative documentate de influență electorală, campanii de dezinformare, atacuri cibernetice și acțiuni de destabilizare.

În 2025, Comitetul Nobel norvegian a anunțat că laureată al Premiului Nobel pentru Pace a fost Maria Corina Machado „pentru munca ei neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta ei de a obține o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație”.