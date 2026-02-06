Peste 9770 de consumatori au fost deconectați de la energia electrică. Ministrul Energiei: „Echipele de intervenţie se află în teren pentru a reconecta cetățenii”

Mai multe localități din raioanele țării au fost deconectate de la energia electrică. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a prezentat vineri, 6 februarie, situaţia operativă în sectorul electroenergetic de la ora 6:00, în legătură cu condiţiile meteo dificile.

Astfel, ÎS „Moldelectrica” nu a înregistrat deranjamente în reţeaua de transport a energiei electrice în această noapte, iar situația operativă a sistemului electroenergetic național corespunde regimului planificat.

În zona de centru-sud, „Premier Energy Distribution” SA a înregistrat un număr total de 1256 consumatori afectați în localităţile Slobozia şi Răscăieții Noi din raionul Ştefan Vodă.

Conform ministrului, pentru remedierea avariilor au fost activate 17 echipe/brigăzi, o echipă fiind constituită din 2-5 persoane în funcție de specificul activității (montatori, constructori, etc.).

În zona de Nord, „RED-Nord” a raportat deconectări neprogramate pentru un total de 8522 de consumatori afectați în 2 raioane a R. Moldova.

În total, la ora raportării, erau afectate parţial 28 de localităţi din raioanele Edineţ, Briceni, Sângerei, Drochia şi Soroca. Echipele de intervenţie ale operatorului de distribuţie se află în teren pentru a reconecta consumatorii în cel mai scurt timp.