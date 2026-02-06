Peste 9770 de consumatori au fost deconectați de la energia electrică. Ministrul Energiei: „Echipele de intervenţie se află în teren pentru a reconecta cetățenii”
Mai multe localități din raioanele țării au fost deconectate de la energia electrică. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a prezentat vineri, 6 februarie, situaţia operativă în sectorul electroenergetic de la ora 6:00, în legătură cu condiţiile meteo dificile.
Astfel, ÎS „Moldelectrica” nu a înregistrat deranjamente în reţeaua de transport a energiei electrice în această noapte, iar situația operativă a sistemului electroenergetic național corespunde regimului planificat.
În zona de centru-sud, „Premier Energy Distribution” SA a înregistrat un număr total de 1256 consumatori afectați în localităţile Slobozia şi Răscăieții Noi din raionul Ştefan Vodă.
Conform ministrului, pentru remedierea avariilor au fost activate 17 echipe/brigăzi, o echipă fiind constituită din 2-5 persoane în funcție de specificul activității (montatori, constructori, etc.).
În zona de Nord, „RED-Nord” a raportat deconectări neprogramate pentru un total de 8522 de consumatori afectați în 2 raioane a R. Moldova.
În total, la ora raportării, erau afectate parţial 28 de localităţi din raioanele Edineţ, Briceni, Sângerei, Drochia şi Soroca. Echipele de intervenţie ale operatorului de distribuţie se află în teren pentru a reconecta consumatorii în cel mai scurt timp.
„De menţionat că în ultimele zile în chaturile asociaţiilor de locatari este răspândit un avertisment fals privind deconectările masive de energie electrică în toată ţara, între orele 9 – 17.
Astfel de deconectări nu au fost prevăzute şi îndemn cetăţenii să confirme orice informaţii din surse oficiale”, a adăugat Junghietu.