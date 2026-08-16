R. Moldova și-a asigurat volumele de energie electrică pentru 16 august: „Îndemnăm cetățenii să continue să utilizeze rațional energia electrică”

Pentru duminnică, 16 august, compania de stat „Energocom” anunță că a rezervat volumele de energie electrică necesare pentru acoperirea consumului din R. Moldova.

În total, pentru astăzi, Societatea a achiziționat 8.840 MWh de energie electrică. Din acest volum:

30,74% provin din surse regenerabile;

65,69% din contracte bilaterale de import;

2,06% de pe Piața pentru Ziua Următoare din România, prin OPCOM și Bursa Română de Mărfuri (BRM);

1,52% de la centralele electrice de termoficare (CET-uri).

„Necesarul pentru ziua de astăzi este acoperit, însă situația regională rămâne în continuare dificilă. Menționăm că energia disponibilă pe piețele externe continuă să fie scumpă, în special în orele de vârf. Îndemnăm cetățenii să continue să utilizeze rațional energia electrică, în special în intervalul 18:00–23:00”, a scris Energocom.

Pe 28 iulie, Guvernul a instituit, pentru o perioadă de 30 de zile, starea de alertă în sectorul energetic și starea de alertă hidrologică, pentru a preveni riscurile asupra aprovizionării țării cu carburanți și apă. Deciziile au fost luate în cadrul ședinței extraordinare a Cabinetului de miniștri.