Douăsprezece persoane au murit și cel puțin zece au fost rănite într-un accident produs în Ungaria, cu implicarea unui autobuz polonez

Douăsprezece persoane au murit și cel puțin zece rănite după ce un autobuz polonez s-a răsturnat noaptea pe o autostradă din estul Ungariei, a anunțat duminică dimineață, 16 august, premierul ungar Peter Magyar într-o postare pe Facebook, conform Reuters.

Autobuzul a intrat într-un șanț și s-a răsturnat în apropierea orașului Mezokeresztes din estul Ungariei, a declarat poliția, adăugând că autobuzul se îndrepta spre orașul Nyiregyhaza pe autostradă când s-a produs accidentul.

Agenția de știri de stat MTI a declarat că în autobuz se aflau 57 de pasageri și doi șoferi. Imaginile de la fața locului au arătat un autobuz roșu grav avariat, întins pe o parte într-un șanț de lângă autostradă, cu geamurile sparte și bunuri și valize împrăștiate.

„Un autobuz înmatriculat în Polonia, care circula pe autostrada M3 spre Nyiregyhaza… a ieșit de pe porțiunea dreaptă de drum, a intrat într-un șanț și s-a răsturnat. Informațiile preliminare sugerează că șoferul a adormit probabil”, a declarat poliția pe site-ul său web.

Președintele polonez Karol Nawrocki a declarat la X: „Cu profundă tristețe am primit vestea tragică a accidentului de autobuz polonez din Ungaria, în care au murit atât de mulți dintre compatrioții noștri.”

Doisprezece persoane și-au pierdut viața, iar alte câteva au fost rănite în accident, a declarat poliția, adăugând că șoferul autobuzului a fost reținut. Răniții au fost duși la spital.

Ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, a declarat la X că un „accident tragic” în care a fost implicat un autobuz care transporta turiști polonezi a avut loc în Ungaria.

„Serviciul consular este operațional. Suntem în contact cu autoritățile maghiare. Ministerul Afacerilor Externe va furniza informații verificate”, a spus el.