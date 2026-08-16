Purtător de cuvânt al NATO, despre drona doborâtă în România: „Pare să fie rusească”

Un avion de vânătoare F-18 aflat într-o misiune aeriană NATO a doborât o dronă care a încălcat ilegal spațiul aerian național al României, fiind a patra aeronavă fără pilot doborâtă deasupra țării în acest an, a anunțat duminică Ministerul Apărării din România. Aceeași dronă a survolat și spațiul aerian al R. Moldova înainte să ajungă în România.

Un purtător de cuvânt al sediului militar al NATO, colonelul Martin O’Donnell al armatei americane, a declarat că alianța este în permanență în alertă și pregătită să se apere de orice amenințare, scrie Reuters.

„Detalii suplimentare privind incidentul de duminică rămân în curs de investigare, dar drona pare să fie rusească”, a spus el.

România, membră NATO, are o frontieră terestră de 614 km cu Ucraina și a raportat încălcări repetate ale spațiului său aerian de către drone rusești în ultimii patru ani, precum și mine plutitoare în Marea Neagră pe rute comerciale și energetice cheie.

Ministerul Apărării din România nu a specificat originea dronei, spunând că aceasta a fost detectată de radar când a intrat în țară dinspre R. Moldova, la 24 km nord de orașul Galați.

„Avionul F-18, parte a unui contingent spaniol NATO desfășurat în România, a stabilit contactul radar cu ținta și a primit permisiunea de a ataca”, a declarat ministerul într-un comunicat, adăugând că drona a fost doborâtă în siguranță.

Ministerul a declarat că fragmente din drona distrusă par să fi căzut într-o zonă nelocuită între două sate.

În iulie, piloții unor avioane de vânătoare F-16 românești au doborât trei drone rusești care au încălcat spațiul aerian național pentru prima dată după zeci de astfel de incursiuni de la începutul războiului Rusiei în Ucraina. În mai, o dronă rusească s-a prăbușit într-un bloc de apartamente din Galați în timpul unui atac peste noapte asupra Ucrainei vecine, rănind două persoane.”