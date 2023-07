Medalie de argint pentru R. Moldova la Campionatul European de Haltere pentru Tineri cu vârsta sub 20 și sub 23

Ecaterina Grabucea a câștigat o medalie de argint pentru R. Moldova la Campionatul European de Haltere pentru categoriile de vârstă sub 20 și sub 23, la categoria de greutate de până la 45 kg. Iulian Betca, în cadrul categoriei de până la 55 kg sub 20, s-a clasat pe locul al patrulea la total, informează Ministerul Educației și Cercetării.

Tânăra halterofilă, Ecaterina Grabucea, originară din Bălți, pregătită de antrenorul Igor Grabucea, a ridicat 60 kg la proba smuls și 73 kg la proba aruncat, iar totalul de 133 kg i-a permis să se claseze pe locul al doilea.

La rândul său, Iulian Betca, antrenat de Sergiu Crețu și Maxim Cojocaru, la Școala de Haltere din Chișinău, a ridicat 99 kg la smuls, clasându-se pe locul al doilea, și 115 kg la aruncat, finalizând pe locul al patrulea, cu un total de 214 kg.

Campionatul European de Haltere pentru categoriile sub 20 și sub 23 se desfășoară la București în perioada 26 iulie-3 august. Lotul național care reprezintă țara noastră la această competiție este format din 16 sportivi.

Ministerul adresează felicitări sportivilor și antrenorilor urându-le mult succes și noi victorii în continuare. Sportivii și antrenorii vor beneficia de premii bănești care vor fi oferite în cadrul Galei Sportului.