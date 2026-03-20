Parlamentul a adoptat o Declarație privind condamnarea Rusiei pentru contaminarea Nistrului și prejudiciul adus securității alimentării cu apă și sănătății publice a populației

Astăzi, Parlamentului R. Moldova a adoptat o Declarație privind condamnarea Federației Ruse pentru contaminarea transfrontalieră a fluviului Nistru și prejudiciul adus securității alimentării cu apă şi sănătății publice a populației R. Moldova.

Declarația a fost adoptată după audierea în plenul Legislativului a ministrului Mediului, Gheorghe Hajder în legătură cu situația de pe Nistru.

Criza ecologică de pe Nistru

7 martie 2026. Autoritățile ucrainene au anunțat despre un atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei cu circa 200 de drone și 60 de rachete. Printre obiectivele bombardate de ruși a fost și centrala hidroelectrică „Novodnestrovsk”, amplasată în regiunea Cernăuți și aflată la circa 25 de km de Naslavcea, cel mai nordic punct al R. Moldova.

Peste doar câteva zile de la atacul rusesc, pe 10 martie, au fost descoperite pete de petrol tehnic în râul Nistru, în apropierea satului ucrainean Liadova. În aceeași zi au fost depistate pete de petrol și în regiunea de nord a R. Moldova, fiind prelevate primele probe de apă.

În următoarea săptămână au fost instalate filtre și baraje pe Nistru pentru a împiedica deplasarea poluantului. Începând cu 16 martie, a fost instituită stare de alertă de mediu pe bazinul fluviului Nistru pentru 15 zile. Mai multe localități din nord au rămas fără aprovizionare cu apă din râu. Municipiul Bălți a primit aproape 100 de tone de apă potabilă și tehnică, beneficiind inclusiv de suportul umanitar venit de la Iași. Până atunci, oamenii stăteau în cozi la fântâni pentru a lua apă.

Textul declarației Parlamentului

Parlamentul R. Moldova CONDAMNĂ CU FERMITATE acțiunile criminale ale Federației Ruse, care, ignorând principiile şi normele universal recunoscute ale dreptului internațional, continuă să comită în mod flagrant crima de agresiune, crime de război şi crime împotriva umanității, inclusiv atacuri masive asupra infrastructurii critice a Ucrainei, în special asupra rețelelor energetice, afectând în mod direct populația civilă;

SUBLINIAZĂ că, prin atacul militar masiv din 7 martie 2026 asupra infrastructurii critice din Ucraina, Federația Rusă poartă răspundere directă pentru: – contaminarea principalei surse de apă a Republicii Moldova, generând un risc major pentru sănătatea populației, inclusiv intoxicații acute şi efecte potențial carcinogene; compromiterea condițiilor de viață ale faunei piscicole, perturbarea gravă a habitatului şi a biodiversității fluviului Nistru; – contaminarea fluviului Nistru, cu efecte continue asupra tuturor localităților riverane şi ecosistemelor dependente de apă de-a lungul întregului curs al fluviului Nistru pe teritoriul Republicii Moldova; – costurile generate de sistarea stațiilor de captare, instalarea barajelor antipoluare şi mobilizarea Armatei Naționale pentru atenuarea efectelor nocive ale contaminării;

CONDAMNĂ falsurile propagate în legătură cu această tragedie ecologică și îndeamnă cetățenii să se informeze doar din surse credibile;

ÎNDEAMNĂ instituțiile responsabile să ia măsurile necesare pentru diminuarea impactului poluării, inclusiv prin mobilizarea resurselor suplimentare din rezerva de stat, şi să asigure informarea obiectivă și operativă a cetățenilor privind evoluția situației;

EXPRIMĂ recunoştință statului român pentru susținerea şi ajutorul necondiționat în gestionarea şi atenuarea efectelor negative ale deversării poluanților în fluviul Nistru;

SALUTĂ disponibilitatea Comisiei Europene de a oferi sprijinul necesar prin Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene;

DECLARĂ că Federația Rusă este statul responsabil pentru criza ecologică şi umanitară din Republica Moldova, precum şi pentru eventualele consecințe negative de lungă durată asupra sănătății cetățenilor Republicii Moldova;

REAFIRMĂ respectul deplin şi sprijinul neclintit pentru suveranitatea, independența şi integritatea teritorială a Ucrainei, în cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel internațional, inclusiv a apelor sale teritoriale, şi subliniază dreptul inerent al Ucrainei la autoapărare, în conformitate cu art. 51 din Carta ONU;

FACE APEL la comunitatea internațională, la parlamentele și guvernele naţionale să exercite presiuni asupra Federației Ruse pentru a înceta atacurile asupra infrastructurii critice a Ucrainei, care afectează în mod direct populația civilă din Ucraina şi Republica Moldova, și să determine statul agresor să accepte condițiile necesare pentru asigurarea unei păci durabile şi juste în Ucraina.