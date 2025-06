Mark Rutte promite un „salt istoric” către o Alianță „mai letală” la primul summit NATO ca secretar general: 5% din PIB pentru apărare și un „semnal clar de cerere” către industria euro-atlantică

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a prefațat luni, într-o conferință de presă, mizele și așteptările privind deciziile care vor fi luate la summitul NATO de la Haga, primul găzduit de Țările de Jos chiar în orașul natal al noului înalt oficial aliat, acestea concentrându-se pe creșterea graduală a bugetelor apărării până la 5% din PIB de către fiecare stat membru NATO, investiții în apărare aeriană, tancuri, vehicule blindate și muniție de artilerie, renașterea industriei militare transatlantice, consolidarea parteneriatelor cu Uniunea Europeană și statele democratice din Indo-Pacific și, nu în ultimul rând, sprijinul pentru Ucraina, relatează Reuters.

Săptămâna aceasta, aliații vor aproba un nou plan major de investiții în domeniul apărării, ridicând nivelul de referință pentru investițiile în apărare la 5% din PIB.

Acest plan va fi aprobat împreună cu un efort concertat de creștere a industriei de apărare în cadrul NATO, sporind securitatea și creând locuri de muncă.

Rutte a precizat că noul plan de investiții în domeniul apărării va fi „decisiv” pentru asigurarea unei descurajări eficiente.

Printre domeniile prioritare de investiții se numără apărarea aeriană, capacitățile terestre și rezervele de muniție.

„O creștere de cinci ori a capacităților de apărare aeriană. Pentru că vedem zilnic teroarea mortală a Rusiei din cer asupra Ucrainei și trebuie să ne putem apăra de astfel de atacuri. Mii de tancuri și vehicule blindate în plus. […] Și milioane de proiectile de artilerie, pentru că doar având aceste stocuri putem descuraja agresiunea din partea oricărei amenințări”.

Vorbind înainte de Forumul industriei de apărare din marja summitului NATO, Rutte a îndemnat aliații să colaboreze cu industria pentru a-și extinde baza industrială de apărare, avertizând că „nu există o ofertă suficientă pentru a satisface cererea noastră crescută de ambele părți ale Atlanticului”.

El a adăugat că acest efort va aduce și beneficii economice semnificative. „Există un avantaj enorm în a crește producția de apărare. Nu doar că vom fi mai siguri, dar există și un potențial economic uriaș pentru societățile noastre – inclusiv mai multe locuri de muncă pentru cetățenii noștri”, a spus acesta.

Deși detaliile privind obiectivele naționale în materie de capacități sunt clasificate, secretarul general a solicitat o creștere de cinci ori a capacităților de apărare aeriană, mii de tancuri și vehicule blindate suplimentare și milioane de cartușe de artilerie pentru a contribui la menținerea în siguranță a unui miliard de cetățeni ai NATO.

Înaltul oficial aliat a descris transformarea Alianței în termeni clari. „Prin investiții mai mari și producție sporită, construim un NATO mai puternic. Rezultatul este și un NATO mai echitabil, întrucât Aliații se implică mai mult pentru o împărțire mai echitabilă a responsabilității pentru securitatea noastră comună. Vom demonstra și că, deși NATO este și va rămâne o Alianță defensivă, nu trebuie să existe nicio îndoială în privința capacității și hotărârii noastre de a ne proteja națiunile și de a răspunde cu forță decisivă dacă vom fi atacați. Asta înseamnă să fim o Alianță mai letală”, a transmis el.

Secretarul general al Alianței a reconfirmat că Rusia rămâne „cea mai semnificativă și directă amenințare” și a denunțat faptul că „Moscova continuă să ducă război împotriva Ucrainei cu sprijinul Coreei de Nord, Iranului, Chinei și Belarusului”.

Potrivit secretarului general alitat se va pune în continuare accentul pe sprijinul acordat Ucrainei, alături de urmărirea unui sfârșit just și durabil al războiului de agresiune al Rusiei.

„Pot anunța asta acum – noi estimări arată că Aliații europeni și canadieni au făcut un efort semnificativ și au promis deja – dacă inițial am fi putut anunța 20 de miliarde în primele trei luni ale acestui an, acum vor oferi peste 35 de miliarde de euro în asistență de securitate suplimentară pentru Ucraina pentru anul următor. Deci, în doar câteva luni, am trecut de la 20 de miliarde la 35 de miliarde, și cred că aceasta este o veste extraordinară”, a anunțat el, precizând că președintele ucrainean Volodimir Zelenski va participa la mai multe întâlniri.