Marina Tauber își va afla sentința la Curtea de Apel Centru pe 5 iunie, după ce a fost anterior condamnată la 7 ani de închisoare în prima instanță

Curtea de Apel Centru se va pronunța pe 5 iunie 2026 în cazul fostei deputate Marina Tauber. Informația a fost confirmată pentru TVR Moldova de avocatul acesteia, Sergiu Moraru, care a precizat că astăzi, 7 aprilie, au fost finalizate dezbaterile judiciare și stabilită data pronunțării deciziei Curții de Apel.

Marina Tauber, condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare

Pe 30 septembrie 2025, deputata Marina Tauber a fost așteptată în fața instanței judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, pentru a-și afla sentința în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”. Aceasta nu a compărut în fața instanței, întrucât se află în Federația Rusă de mai bine de jumătate de an, din luna ianuarie 2025.

Astfel, Tauber a fost condamnată în lipsă la 7 ani și 6 luni de detenție de magistrata Olga Bejenari, care a anunțat-o în căutare.

Marina Tauber a părăsit R. Moldova în ianuarie 2025, plecând spre Federația Rusă, acolo unde a putut fi văzută de mai multe ori la evenimente organizate de blocul „Victorie”. În momentul plecării, Tauber nu avea nicio interdicție de a părăsi țara. În decembrie 2024, magistrata Olga Bejenari a respins solicitarea procurorilor de prelungire a interdicției aplicate deputatei, argumentând că aceasta are un comportament exemplar și domiciliu stabil.

La 11 iulie 2025, procurorii și-au citit pledoariile în dosarul penal privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”, episodul în care este vizată deputata afiliată lui Ilan Șor, Marina Tauber. La final, acuzatorii de stat au cerut ca deputata aflată de mai bine de jumătate de an la Moscova să fie condamnată la 13 ani de închisoare și anunțată în căutare.



De asemenea, procurorii au cerut ca Marinei Tauber să-i fie interzis să ocupe funcții publice, contabile, de partid timp de 5 ani și să-i fie confiscate 206 milioane de lei în folosul statului.

Dosarul – trimis în judecată în iunie 2023

Potrivit unui comunicat emis de Procuratura Anticorupție, urmărirea penală a fost pornită în luna ianuarie 2022, în temeiul sesizării Inspectoratului Național de Investigații și a Comisiei Electorale Centrale.

Pe 20 iunie 2023, adică un an și șase luni mai târziu, dosarul a fost trimis pe masa magistraților. Nouă zile mai târziu, adică la 29 iunie 2023, a fost stabilită prima ședință în dosar.

Pe 17 mai 2024, la dosarul privind finanțarea ilegală a Partidului „Șor”, episodul Tauber, a fost conexată o altă cauză penală, expediată în instanță la 2 aprilie 2024 – privind amestecul în înfăptuirea justiției.

La 30 mai 2025 a fost finalizată cercetarea judecătorească, urmată de etapa dezbaterilor judiciare, finalizată la 4 iulie 2025.

Învinuirile aduse de procurori

Marina Tauber este învinuită pe mai multe capete de acuzare. Potrivit procurorilor, în 2021, ar fi acceptat din partea unui grup criminal organizat condus de Șor finanțarea sa cu circa 9,7 milioane de lei, în calitate de candidată la funcția de primar al municipiului Bălți din partea fostului Partid „Șor”. Totodată, Tauber ar fi falsificat mai multe rapoarte financiare depuse la Comisia Electorală Centrală, în încercarea de a introduce în acte circa 740 de mii de lei drept donații din partea a 104 persoane care, în realitate, nu au donat. De asemenea, deputata mai este învinuită că, în calitate de vicepreședintă a fostului Partid „Șor”, a acceptat finanțarea partidului politic din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, în sumă totală de 195 de milioane de lei.

Marina Tauber mai este învinuită că „a comis amestecul în judecarea cauzei în ordine de apel la Curtea de Apel Chișinău, manifestat sub forma unor intimidări și ofense ce lezează onoarea și demnitatea judecătorilor ce făceau parte din completul de judecată și a procurorului ce reprezenta acuzarea de stat.”

Sentințe pentru fapte asemănătoare au fost pronunțate și în cazul altor acoliți de-ai lui Ilan Șor.