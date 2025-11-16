Marea Britanie intenționează să introducă o perioadă de așteptare de 20 de ani pentru depunerea cererii de ședere permanentă pentru solicitanții de azil care au sosit ilegal în țară

Marea Britanie vrea să înăsprească regulile pentru solicitanții de azil. Persoanele care sosesc ilegal în țară vor trebui să aștepte 20 de ani pentru a depune cererea de ședere permanentă, scrie Meduza.

Se așteaptă ca ministrul de interne al Marii Britanii, Shabana Mahmood, să anunțe aceste planuri luni.

Termenul de așteptare de 20 de ani pentru depunerea cererii de ședere permanentă va fi stabilit pentru solicitanții de azil care au intrat ilegal în țară — de exemplu, cu bărci mici sau camioane — precum și pentru cei care au depășit termenul de valabilitate al vizei și apoi au solicitat azil.

Pentru cei care sosesc în Marea Britanie în mod legal, va fi stabilită o perioadă de 10 ani.

În prezent, statutul de refugiat este valabil timp de cinci ani, după care persoanele pot depune o cerere pentru obținerea dreptului de ședere permanentă. Shabana Mahmood dorește să reducă această perioadă la doi ani și jumătate, după care statutul de refugiat va fi revizuit periodic. Dacă țara de origine va fi recunoscută ca fiind sigură, refugiații vor fi trimiși acasă.