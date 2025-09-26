Marea Britanie va introduce un sistem obligatoriu de verificare digitală a identității

Guvernul britanic a anunțat vineri, 26 septembrie, că va introduce un sistem obligatoriu de identificare digitală pentru cetățenii și rezidenții britanici care încep un nou loc de muncă, ca parte a unui proiect menit să descurajeze imigrația ilegală, scrie agenția britanică de știri Reuters.

„Această măsură va face mai dificilă munca ilegală în țară, contribuind la securizarea granițelor noastre”, a declarat premierul Keir Starmer într-un comunicat ce anunță inițiativa.

Sondajele arată că imigrația este una dintre principalele preocupări ale alegătorilor din Marea Britanie, iar Starmer se confruntă cu o presiune crescândă pentru a opri intrările ilegale în țară, în special pe ruta ambarcațiunilor mici care traversează Canalul Mânecii dinspre Franța.

Proiectele, despre care guvernul declarase anterior că sunt în evaluare, au atras critici din partea opoziției, care susține că acestea nu vor descuraja migranții și ar putea încălca drepturile civile.

„E ridicol să credem că cei care deja încalcă legislația privind imigrația se vor conforma dintr-odată sau că ID-urile digitale vor avea vreun impact asupra muncii ilegale, care prosperă din cauza plăților la negru”, a declarat un purtător de cuvânt al partidului populist Reform UK, condus de Nigel Farage.

„Tot ce va face această măsură va fi să restrângă și mai mult libertățile cetățenilor onești.”

Guvernul a precizat că ID-ul digital va fi stocat pe telefonul mobil al fiecărei persoane și va deveni, până la finalul actualului mandat parlamentar (în 2029), o parte obligatorie a verificărilor pe care angajatorii trebuie să le facă atunci când angajează un nou lucrător.

În timp, acest sistem va fi folosit și pentru a facilita accesul la alte servicii, precum îngrijirea copiilor, prestațiile sociale sau consultarea evidențelor fiscale.

Britanicii nu mai au cărți de identitate de la abolirea acestora după Al Doilea Război Mondial și folosesc, în mod obișnuit, alte documente oficiale, precum pașapoartele sau permisele de conducere, pentru a-și dovedi identitatea atunci când este necesar.

Inițiativa este „absurdă și prost gândită”, a spus Michelle O’Neill, premierul Irlandei de Nord și liderul Sinn Féin în regiune.