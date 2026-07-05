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Majorări ușoare de preț la benzină și motorină. Cât vor plăti șoferii pentru un litru de combustibil duminică, 5 iulie

Sursa foto: ZdG

Pentru perioada 4 iulie-6 iulie, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit următoarele prețuri maximale de comercializare cu amănuntul pentru principale produse petroliere de tip standard:

  • 27,87 lei/litru – pentru benzina COR 95 (+ 05 bani);
  • 24,92 lei/litru – pentru motorina standard (+ 13 bani).

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