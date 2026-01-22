Maib susține parcursul Republicii Moldova la Eurovision Song Contest și în 2026

Pentru al cincilea an consecutiv, maib susține vocea care reprezintă Republica Moldova pe cea mai mare scenă europeană a muzicii. În acest sfârșit de săptămână, am trăit emoțiile Finalei Naționale Eurovision 2026, în urma căreia a fost selectat artistul care va reprezenta țara noastră pe scena internațională a concursului.

16 artiști au urcat pe scenă cu stiluri diferite și abordări curajoase. Unii au impresionat prin voci puternice, alții prin mesaj, prezență scenică sau originalitate, fiecare contribuind, în felul său, la atmosfera unei finale memorabile.

Pe lângă competiție, organizatorii au pregătit și momente speciale pentru public. Spectacolul a început pe ritmurile pieselor care au scris istorie pe scena Eurovision, iar atmosfera a fost completată de recitalurile Paulei Seling, Jamala și Efendi. Muzicienii Orchestrei Naționale Simfonice a „Teleradio-Moldova” au reinterpretat piesele care au reprezentat Republica Moldova la Eurovision de-a lungul anilor, transformând fiecare melodie într-un adevărat spectacol orchestral, care a încântat publicul și a adăugat profunzime și eleganță întregii finale.

Câștigătorul selecției naționale este Satoshi, care va reprezenta Republica Moldova la Eurovision Song Contest 2026 cu piesa „Viva Moldova”.

Macar Stoianov, Vicepreședinte maib, a declarat:

„Pentru maib, este o onoare să fim, pentru al cincilea an consecutiv, partener general al concursului, susținând participarea țării noastre la Eurovision. Suntem fani ai acestui concurs, dar mai ales susținători ai artiștilor talentați și ai performanței. Ne bucurăm de fiecare dată când numele Moldovei răsună pe marile scene internaționale.”

Eurovision Song Contest 2026 se va desfășura la Viena, Austria, pe 12 mai (prima semifinală), 14 mai (a doua semifinală) și 16 mai (marea finală).

Prin susținerea participării Republicii Moldova la Eurovision Song Contest 2026, maib își reafirmă angajamentul față de cultura națională și promovarea talentelor autohtone în spațiul european.

Proiectul face parte din portofoliul de responsabilitate socială corporativă al băncii și este aliniat direcției de sprijinire a inițiativelor care generează mândrie națională și impact pozitiv în societate.

Organizatorul național al concursului este Compania „Teleradio-Moldova” (TRM), care desfășoară Eurovision Moldova din anul 2005.

Tu conduci. maib