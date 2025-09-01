Maia Sandu va susține un discurs în plenul Parlamentului European

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, va efectua în data de 9 septembrie 2025 o vizită oficială la Strasbourg, anunță Președinția într-un comunicat. În cadrul vizitei, printre altele, șefa statului va susține un discurs în plenul Parlamentului European.

Conform agendei vizitei, Maia Sandu va avea mai multe întrevederi cu demnitari europeni.

Totodată, Președinta Maia Sandu se va întâlni cu oficiali ai Consiliului Europei, în contextul în care Republica Moldova urmează să preia, începând cu luna noiembrie 2025, Președinția Comitetului de Miniștri al acestei organizații pentru o perioadă de șase luni.

De asemenea, programul vizitei va include și o întâlnire cu membrii comunității moldovenilor din Strasbourg. Persoanele interesate să participe sunt invitate să se înregistreze accesând acest link.