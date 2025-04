Maia Sandu, primele întrevederi de la Congresul Partidului Popular European din Spania

Președinta Maia Sandu participă la Congresul Partidului Popular European din Spania, unde are programate mai multe întrevederi cu lideri europeni. Una dintre primele discuții a avut loc cu vicepremierul Italiei, Antonio Tajani.

Good meeting with Deputy PM @Antonio_Tajani. Moldova appreciates Italy’s strong support for our EU path and resilience.



We aim to build on our cooperation and deliver concrete results for our citizens. pic.twitter.com/BgTVOystGV