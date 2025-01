Maia Sandu, mulțumiri către UE pentru grantul de 30 de milioane de euro: „Vremurile grele dezvăluie adevărații prieteni”

Președinta Maia Sandu a mulțumit în seara zilei de 27 ianaurie Uniunii Europene pentru că s-a angajat să ofere țării noastre un grant de 30 de milioane de euro, pentru a face față „crizei energetice”.

Hard times reveal true friends. Thank you, Ursula @vonderleyen and the EU, for standing with Moldova against Russia’s energy blackmail.



Grateful for the emergency response to support the Transnistrian region and for working with us on a long-term energy solution for all Moldova.