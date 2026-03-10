Maia Sandu la Vilnius: „Ne dorim ca mai multe companii lituaniene să descopere R. Moldova”

Președinta Maia Sandu, care se află într-o vizită la Vilnius, Lituania, a avut marți, 10 martie, întrevederi cu președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, cu președintele Parlamentului, Juozas Olekas, și cu prim-ministra Inga Ruginienė, a anunțat într-un comunicat Președinția.

Potrivit comunicatului, discuțiile s-au concentrat pe sprijinul oferit de Lituania pentru integrarea europeană a R. Moldova.

Oficialii au abordat și aspecte ce țin de consolidarea securității și rezilienței, inclusiv colaborarea în domenii precum amenințările hibride, securitatea cibernetică și combaterea manipulării informației.

De asemenea, au fost analizate oportunitățile de extindere a cooperării economice, inclusiv încurajarea investițiilor lituaniene în R. Moldova.

Grupul lituanian Invalda INVL este unul dintre investitorii în cea mai mare bancă din Moldova.

„Ne dorim ca mai multe companii lituaniene să descopere R. Moldova. Oportunitățile de investiții sunt reale, mediul de afaceri se ameliorează, iar procesul de aderare la UE creează noi condiții pentru creștere”, a menționat șefa statului.

Totodată, Maia Sandu va avea și o întâlnire cu experți în domeniul relațiilor internaționale și afacerilor europene.

Președinta va susține miercuri, 11 martie, un discurs în plenul Parlamentului de la Vilnius, în cadrul unei sesiuni solemne dedicate celei de-a 36-a aniversări a restabilirii Declarației de Independență a Lituaniei.