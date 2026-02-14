Maia Sandu la Conferința de Securitate de la München: „O Moldovă mai puternică în interiorul Uniunii Europene înseamnă o Europă mai puternică și mai sigură”

Președinta Maia Sandu a continuat la München discuțiile despre securitatea R. Moldova, despre reziliența țării și a societății la amenințările externe și despre parcursul european. Șefa statului a avut sâmbătă, 14 februarie, întrevederi bilaterale cu președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs și cu președintele Muntenegrului, Jacov Milatović, se arată într-un comunicat de la Președinție.

Totodată, Maia Sandu s-a întâlnit cu Reem Alabali Radovan, ministra federală pentru Cooperare Economică și Dezvoltare a Germaniei, cu care a discutat despre continuarea asistenței germane pentru Moldova, inclusiv pentru proiecte de apă și canalizare și creșterea eficienței energetice, proiecte menite să crească nivelul de trai în mai multe comunități.

De asemenea, șefa statului s-a văzut cu parlamentari din Estonia, Cehia, Italia, Polonia și Suedia, promovând obiectivul strategic al aderării R. Moldova la Uniunea Europeană.

Președinta a participat, în cadrul conferinței, și la o dezbatere dedicată prevenirii și combaterii amenințărilor hibride, alături de premierul suedez Ulf Kristersson, de președintele Serviciului Federal de Informații al Germaniei, Martin Jäger, și de președintele Comitetului Militar al NATO, Giuseppe Cavo Dragone.

„Moldova poate fi în prima linie a războiului hibrid purtat de Rusia, dar acesta este un război cognitiv împotriva Europei — împotriva valorilor noastre, a unității noastre și a încrederii din societățile noastre. O Moldovă mai puternică în interiorul Uniunii Europene înseamnă o Europă mai puternică și mai sigură”, a comentat șefa statului.