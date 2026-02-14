Interviu cu Maia Sandu la Conferința de Securitate de la München: „Războiul cognitiv cred că este cel mai periculos pentru democrațiile noastre”

Într-un dialog direct purtat în marja Conferinței de Securitate de la München, președinta R. Moldova, Maia Sandu, a acordat un interviu pentru Explicativ, în care a oferit o perspectivă tranșantă asupra amenințărilor hibride care vizează Chișinăul și a viitorului european al țărilor. Maia Sandu a pus accent pe „războiul cognitiv” și pe necesitatea unei „Uniri prin fapte” cu România, dincolo de retorica politică.

Președinta R. Moldova a avertizat că atacurile hibride nu mai sunt doar o problemă problemelor mici, ci o amenințare globală care vizează erodarea încrederii în instituții. „ În special războiul cognitiv cred că este cel mai periculos pentru democrațiile noastre ”, a declarat Maia Sandu, subliniind că dezinformarea orchestrată prin conturi false ajunge să blocheze deschiderea oamenilor reali către alte opinii. În acest context, Maia Sandu a pledat pentru o responsabilitate sporită a platformelor online.

„R. Moldova este o țară prea mică ca să poată să impună reguli platformelor. Iar platformele trebuie să aibă un grad de responsabilitate, pentru că ele decid ce algoritmi folosesc. Acești algoritmi ne aduc pe ecran informații despre mii de ori pentru a forma o opinie. Or asta nu este libertatea de exprimare”, a declarat Maia Sandu.

Maia Sandu a fost întrebată despre perspectiva unui referendum pentru Unirea cu România, iar aceasta a reiterat că decizia aparține exclusiv cetățenilor, dar a subliniat importanța pașilor concreți de integrare care se fac deja.

„Am repetat poziția mea în raport cu un eventual referendum pentru că îmi fac griji pentru siguranța cetățenilor Republicii Moldova, pentru că îmi doresc să avem șansa să trăim în continuare într-o societate liberă. Riscurile sunt tot mai mari astăzi din cauza agresiunii Federației Ruse. multă cooperare economică; cred că încă este loc pentru ca să reușim să integrăm economia mai bine. Și da, sunt de acord că și în domeniul educațional sau proiecte de cultură putem face mai multe. Cu siguranță e loc de mai bine ” a explicat Maia Sandu

După întrevederea de vineri, 13 februarie, cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, Maia Sandu a confirmat că R. Moldova rămâne importantă din punct de vedere strategic pentru americani. „Am discutat elemente de colaborare pe domeniul de apărare și securitate cibernetică”, a mai spus Maia Sandu.

Maia Sandu a mai fost întrebată cât de mult e legat european al Moldovei de mandatul său.

„Eu întotdeauna am susținut că integrarea europeană este cea mai bună soluție. Cred că acum este o oportunitate și până în 2028 trebuie să facem pași serioși. Noi acasă muncim, e un proces bazat pe merite. Este important să folosim sprijinul actual din viitorul european și de la stat. Dacă nu, Federația Rusă va exploata situația pentru a întoarce Moldova din drum”, a președinta R. Moldova.

Președinta a ținut să elimine și speculațiile că intra în politică națională.

„Nu mi-am făcut niciun plan cu privire la participarea mea în viața politică a României sau despre viața după această funcție”, a indicat președinta.

În final, Șefa statului a răspuns dacă pacea din Ucraina va fi negociată nefavorabilă pentru Kiev, ar putea să dezvolte un context în care Moldova ar deveni următoarea țintă a Kremlinului.

Președinta R. Moldova a răspuns: „Trebuie să fim conștienți că, indiferent de acordul de pace, Rusia nu va renunța la eforturile de a interveni și de a prelua controlul asupra statelor din regiune, inclusiv prin influențarea alegerii. Războiul hibrid va fi o problemă de durată”.