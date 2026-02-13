Consolidarea securității R. Moldova și aderarea la UE, discutate la München de președinta Maia Sandu. Aceasta a avut întrevederi cu secretarul de stat al SUA și cu secretarul general al NATO

Consolidarea rezilienței și securității R. Moldova și aderarea la Uniunea Europeană s-au aflat „în centrul întrevederilor” purtate de șefa statului în marja Conferinței de Securitate de la München, care se desfășoară în perioada 13-15 februarie, potrivit unui comunicat de presă emis de Președinție.

În prima zi a conferinței, șefa statului a avut întrevederi bilaterale cu prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, cu secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Marco Rubio, și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Tot vineri, Maia Sandu va mai avea discuții cu prim-ministrul Suediei, Ulf Kristersson, și cu Reem Alabali Radovan, ministra federală pentru Cooperare Economică și Dezvoltare a Germaniei.

Totodată, șefa statului va participa, la ora 18:30, la o dezbatere dedicată prevenirii și combaterii amenințărilor hibride, alături de prim-ministrul Suediei, Ulf Kristersson, președintele Serviciului Federal de Informații al Germaniei, Martin Jäger, și președintele Comitetului Militar al NATO, Giuseppe Cavo Dragone.

Mâine, 14 februarie, sunt prevăzute întrevederi bilaterale cu președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, premierul Croației, Andrej Plenković și cu președintele Muntenegrului, Jacov Milatović. Președinta se va întâlni și cu mai mulți parlamentari din țările europene pentru „a promova parcursul european al R. Moldova”.

Evenimentul, deschis de cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a reunit 50 de șefi de stat și de guvern și oficiali de rang înalt din Europa și dincolo de continent.